Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям по четырем игрокам. "Челси" может попрощаться с семью футболистами в январе. Брат-близнец Юрриена Тимбера может перебраться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям по Рафаэлю Варану, Каземиро, Донни Ван де Беку, Джейдону Санчо и Антони Мартиалю в январе. (The Guardian)



"РБ Лейпциг" сообщил нападающему Тимо Вернеру, что тот волен уйти из клуба в январе. В услугах экс-игрока "Челси" заинтересован "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



Защитники Аксель Дисаси и Марк Кукурелья находятся среди семи игроков, которых главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов продать в январе. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" готов досрочно вернуть из аренды в "Абердине" защитника Риса Уильямса. (Daily Mail)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. (Daily Mail)



"Ньюкасл" собирается арендовать несколько игроков из саудовских клубов в январе. (Football Insider)



Оцениваемый в 26 миллионов фунтов центральный защитник "Дженоа" Раду Дрэгушин является целью для "Тоттенхэма". (TEAMtalk)



Защитник Тило Керер открыт к уходу из "Вест Хэма" в январе. Игрока сборной Германии хочет "Айнтрахт". (Sky Sport Germany)



"Бавария" просматривала полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье. (90min)



Полузащитник "Фейеноорда" Квинтен Тимбер, брат-близнец защитника "Арсенала" Юрриена Тимбера, стал целью для "Фулхэма". (TEAMtalk)



"Эвертон" хочет отозвать из аренды в "Саутгемптоне" защитника Мейсона Холгейта. (The Sun)



"Бренифорд" видит в нападающем "Цинцинати" и сборной США Брэндоне Васкесе замену для Айвена Тоуни. (The Telegraph)



Полузащитник "Ред Булл" Оскар Глух находится на радаре у "Астон Виллы". (Football Insider)



Другое



"Борнмут" предложил своему защитнику Ллойду Келли новый контракт на рекордных для клуба условиях. (TEAMtalk)



Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен был признан Игроком Года в Африке, опередив египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и марокканца Ашрафа Хакими из ПСЖ. (BBC)



"Стоук" обратился к бывшему наставнику "Астон Виллы" Дину Смиту. (Football Insider)



Смит близок к назначению главным тренером "Шарлотта" из МЛС. (Daily Mail)



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер не успевает восстановиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Юнайтед". (Dave Ockop)



Во время Евро-2024 сборная Англии остановится в пятизвездночном отеле Spa & Golf Resort Weimarer Land близ городка Бланкенхайн. Стоимость стандартного номера там составляет 300 фунтов за ночь. В отеле даже есть робот-официант. (Daily Star)



Агент Гарета Саутгейта заработал почти 500,000 фунтов в качестве комиссий с сумм, которые игроки сборной Англии жертвовали на благотворительность. (Daily Mail)