Почеттино хочет, чтобы его команда была выше

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет увеличить рост своей команды с помощью трансферов в январе.

Из 10 полевых игроков, вышедших в стартовом составе "Челси" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшее воскресенье (2:0), только четверо были ростом выше 6 футов (183 см): Аксель Дисаси, Бенуа Бадиашиле, Коул Палмер и Армандо Бройя.



Особенно ощущается дефицит роста в центральной зоне, где у Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и Конора Галлахера возникают проблемы при борьбе на втором этаже.



Этот аспект является одной из причин, почему Почеттино так смело доверяет 187-сантиметровому Леви Колуиллу и почему 190-сантиметровый Лесли Угочукву сыграл значительно больше, чем ожидалось.



Как сообщает Daily Mail, для Почеттино размер имеет значение. Маурисио уже рекомендовал своему клубу озаботиться решением этой проблемы в зимнее трансферное окно.



Но чтобы кого-нибудь купить, особенно нападающего топ-уровня, "Челси" придется сперва продать. Среди тех, кого "синие" могут принести в жертву, называются Ян Матсен, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Нони Мадуэке и Армандо Бройя.