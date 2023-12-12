Почеттино хочет, чтобы его команда была выше

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет увеличить рост своей команды с помощью трансферов в январе.

Из 10 полевых игроков, вышедших в стартовом составе "Челси" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшее воскресенье (2:0), только четверо были ростом выше 6 футов (183 см): Аксель Дисаси, Бенуа Бадиашиле, Коул Палмер и Армандо Бройя.

Особенно ощущается дефицит роста в центральной зоне, где у Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и Конора Галлахера возникают проблемы при борьбе на втором этаже.

Этот аспект является одной из причин, почему Почеттино так смело доверяет 187-сантиметровому Леви Колуиллу и почему 190-сантиметровый Лесли Угочукву сыграл значительно больше, чем ожидалось.

Как сообщает Daily Mail, для Почеттино размер имеет значение. Маурисио уже рекомендовал своему клубу озаботиться решением этой проблемы в зимнее трансферное окно.

Но чтобы кого-нибудь купить, особенно нападающего топ-уровня, "Челси" придется сперва продать. Среди тех, кого "синие" могут принести в жертву, называются Ян Матсен, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Нони Мадуэке и Армандо Бройя.


Метки Почеттино, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 10:00

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  1. zaeba1l 12.12.2023 10:24 # zaeba1l
    Десять негритят играли в футбол...

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  2. vyrentz 12.12.2023 10:08 # vyrentz
    Ничего, скоро захочет компенсацию и передумает

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  3. vanich 12.12.2023 10:07 # vanich
    Почетино хочет что бы его команда занимала заслуженное 10ое.

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