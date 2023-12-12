"Челси" готов продать Галлахера в январе

"Челси" готов рассмотреть продажу своего полузащитника Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

"Челси" был открыт к продаже Галлахера еще минувшим летом, но так и не получил устраивающих предложений по своему воспитаннику, хотя контактировал с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".



С тех пор Галлахер утвердился ключевым игроком команды Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе на 15 из 16 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги. Недавний выезд к "Манчестер Юнайтед" Конор пропустил из-за дисквалификации.



Несмотря на это, "Челси" по-прежнему готов продать 23-летнего игрока сборной Англии, и на то есть две причины, сообщает Daily Mail.



Во-первых, от действующего контракта Галлахера остается 18 месяцев. "Челси" не предлагал Конору новую сделку, а переговоры об этом практически не продвигаются.



Во-вторых, у "Челси" существуют некоторые проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, и в руководстве "синих" считают, что имеет финансовый смысл продать Галлахера, особенно в свете потребности клуба потратиться на нападающего топ-уровня.



Добавим, минувшим летом "Челси" просил за Галлахера 45 миллионов фунтов.