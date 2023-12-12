"Челси" готов продать Галлахера в январе

Конор Галлахер "Челси" готов рассмотреть продажу своего полузащитника Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

"Челси" был открыт к продаже Галлахера еще минувшим летом, но так и не получил устраивающих предложений по своему воспитаннику, хотя контактировал с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".

С тех пор Галлахер утвердился ключевым игроком команды Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе на 15 из 16 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги. Недавний выезд к "Манчестер Юнайтед" Конор пропустил из-за дисквалификации.

Несмотря на это, "Челси" по-прежнему готов продать 23-летнего игрока сборной Англии, и на то есть две причины, сообщает Daily Mail.

Во-первых, от действующего контракта Галлахера остается 18 месяцев. "Челси" не предлагал Конору новую сделку, а переговоры об этом практически не продвигаются.

Во-вторых, у "Челси" существуют некоторые проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, и в руководстве "синих" считают, что имеет финансовый смысл продать Галлахера, особенно в свете потребности клуба потратиться на нападающего топ-уровня.

Добавим, минувшим летом "Челси" просил за Галлахера 45 миллионов фунтов.


Метки Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. w1 12.12.2023 08:55 # w1
    Бойлян имеет небольшие проблемы с финансовым фейрплэй схпхаххаха

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  2. ray-black 12.12.2023 08:44 # ray-black
    Хороший вариант на замену Хойбергу.

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  3. drogba11cool 12.12.2023 08:40 # drogba11cool
    Старается, но не топ уровень.

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  4. brown-ale 12.12.2023 08:19 # brown-ale
    Да, да, на прошлой неделе все мы видели, как Челси играет без Галлахера.

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  5. gucman 12.12.2023 08:14 # gucman
    Че за бред...

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  6. shakarim 12.12.2023 08:11 # shakarim
    Единственный играющий чел

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