Тухель симпатизирует Тен Хагу

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель признался, что симпатизирует своему коллеге Эрику Тен Хагу из "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "Юнайтед" был разгромлен на своем поле "Борнмутом" со счетом 0:3, а уже во вторник вечером "Юнайтед" может оформить вылет из Лиги Чемпионов.



Пройдет еще несколько дней, и "Юнайтед" навестит "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги, поэтому Тухель сопереживает Тен Хагу, который и так находится под серьезным давлением.



"Я симпатизирую всем своим коллегам, и не имеет значения, меняет их клуб владельцев или нет. Мне известно, что порой эта работа более требовательная и сложная, нежели это выглядит снаружи".



"Думаю, я знаю, что значит тренировать большие клубы и больших игроков. Эта работа бывает требовательна, и порой бывают периоды, когда ты чувствуешь себя застрявшим на месте, или изменения происходят недостаточно быстро для тебя как для тренера. Поэтому я действительно симпатизирую своему коллеге — но не завтра".



"Мы постараемся победить их, использовав эту возможность, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии. Нам все еще предстоит проделать большой путь, и нам нужно быть очень стойкими, чтобы совладать с этой энергией и этим клубом, который противостоит нам. Я практически уверен, что "Манчестер Юнайтед" реабилитируется, как и всегда", — цитирует Тухеля Sky Sports.