"Ливерпуль" сыграет против МЮ при 57,000 зрителей

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" сыграет на "Манчестер Юнайтед" при рекордной аудитории на "Энфилде" за более чем полвека.

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Юнайтед" станет первым, когда "Ливерпуль" сможет задействовать верхний ярус обновленной трибуны "Энфилд Роуд".



Полностью реконструкция "Энфилд Роуд" еще не завершена, однако верхний ярус уже готов, и это позволит дополнительно прийти на важнейший матч 7,000 зрителям.



В понедельник "красные" провели тестовое мероприятие с использованием верхнего яруса "Энфилд Роуд" и теперь ожидают сертификата безопасности от городского совета Ливерпуля, что необходимо для формального открытия части обновленной трибуны.



Таким образом, теперь вместимость "Энфилда" возрастет до 57,000 зрителей, а когда "Энфилд Роуд" будет полностью готова, это число вырастет до 61,000.



Как отмечает The Athletic, это будет самый посещаемый домашний матч "Ливерпуля" в чемпионате со времен ничьей 0:0 против "Лестера" в апреле 1973 (56,202). Также он слегка не дотянет до рекорда "красных" в чемпионате — 58,757 зрителей, что пришли на "Энфилд" посмотреть на игру с "Челси" в декабре 1949.



Добавим, реконструкция "Энфилд Роуд" обойдется "Ливерпулю" в 80 миллионов фунтов. Изначально клуб надеялся реализовать этот проект к старту сезона 2023/24, однако из-за банкротства подрядчика сроки были сдвинуты.