Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

"Астон Вилла" победила двух претендентов на титул за неделю, "Фулхэм" в это же время забил 10 голов, а уставший "Ньюкасл" — пропустил семь. Об этом и не только — в традиционных итогах тура, которые немного захватят и матчи в мидуик.





"Астон Вилла" смешивает карты в чемпионской гонке



После рекордной для "Астон Виллы" 15-й домашней победы кряду в Премьер-Лиге, сложно уйти от сравнений команды Унаи Эмери с "Лестером" и от оценки шансов "вилланов" включиться в чемпионскую гонку. Тем более, что на этом отрезке из 16 туров "Вилла" набрала ровно столько же очков, как и чемпионский "Лестер"(35).



Учитывая, что "Вилла" обыграла за четыре дня "Манчестер Сити" и "Арсенал", глупо сбрасывать ее со счетов в чемпионской гонке, но Унаи Эмери пока что как может открещивается от мыслей о титуле. А вот его не очень скромный голкипер Эмилиано Мартинес говорит об этом вслух: "Мы здесь не только для того, чтобы принять участие".



Мартинес, как и вся оборона "Виллы", безупречны в последнее время — не только с "Сити" и "Арсеналом". Эмери сумел найти контакт с командой и болельщиками, превратив "Вилла Парк" в неприступную крепость. И даже игра на два фронта не пугает "Виллу", ведь ее менеджер, как никто другой знает, как правильно распределять силы на чемпионат и еврокубки, выиграв четыре трофея в Лиге Европы.



Марку Силва не хочет больше зависеть от одного форварда



После того, как в матче с "Вест Хэмом" за "Фулхэм" забили пять разных игроков, Марку Силва ответил на вопрос о покинувшем клуб летом Александаре Митровиче просьбой: "Настал момент перестать говорить о нем". "Дачники" сильно зависели от серба, когда тот внезапно уехал в Саудовскую Аравию, и не очень удачно стартовали, имея проблемы как раз с результативностью. Но 10 голов за четыре дня в ворота "Ноттингем Форест" и "Вест Хэма" подняли "дачников" в топ-10 и показали, что команда, наконец, перестроилась и действительно может забыть о Митровиче.



Самое главное, что в этих разгромах принял непосредственное участие Рауль Хименес, который и призван был заменить Митровича, отметившись дублем в ворота "лесников" и голом в матче с "молотками", но в целом сейчас в линии атаки "Фулхэма" опасны все: Алекс Ивоби, Андреас Перейра, Виллиан и даже опорник Том Кэрни, забивавший и ассистировавший на неделе.



"Фулхэм" в отличной форме, так как сумел обыграть еще и "Вулверхэмптон", а поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" сопровождалось очень достойной игрой "дачников" и тремя голами, которые (как минимум три) они стабильно забивали в четырех последних матчах чемпионата.



"Ньюкасл" находится в опасном положении



Если "Фулхэм" вышел на пик формы и забил на неделе 10 голов, то "Ньюкасл" уходит в крутое пике, проиграв "Эвертону" и "Тоттенхэму" с семью пропущенными голами. Кадровый кризис, накрывший команду Эдди Хау, привел к тому, что несколько матчей кряду "сороки" играли практически без ротации, и это не могло не сказаться.



Если сначала команда неплохо справлялась и едва не обыграла на выезде ПСЖ в Лиге Чемпионов, а затем победила "Манчестер Юнайтед", то два последних матча были кошмаром для команды Хау — ее разгромил и набравший ход "Эвертон", и такой же не идеальный сейчас "Тоттенхэм".



Впереди важнейший матч в Лиге Чемпионов с "Миланом", где будет решаться судьба еврокубковой весны для коллектива Хау, но проблемы ожидают "сорок" в чемпионате, где они потихоньку отваливаются от четверки лидеров. А график будет не менее насыщенным — "Ньюкасл" еще играет в Кубке Лиги, и до Нового Года у него не будет паузы дольше четырех дней между матчами.



"Шеффилд Юнайтед" продолжает выезжать на арендованных игроках



На "Брамалл Лэйн" вернулся Крис Уайлдер, и он лучше многих знает, насколько могут быть полезным для "клинков" арендованные молодые таланты из топ-клубов. Во многом ему в свое время удалось удержать "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-Лиге за счет вдохновенной игры арендованного у "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, а первую после возвращения на "Брамалл Лэйн" победу ему принес принадлежащий "Манчестер Сити"Джеймс Макати.



Предшественник Уайлдера Пол Хекингботтом также удачно использовать арендованных игроков, и в его команде за последние два года важными игроками были Морган Гиббс-Уайт, Томми Дойл и тот же Макати. Наверное, Уайлдер постарается провернуть зимой еще ряд арендных сделок, так как вряд ли клуб готов рисковать большими деньгами в довольно безнадежной ситуации, когда шансы закрепиться в Премьер-Лиге не велики.



Уайлдер: "Это важная опция. То, что мы рассматриваем. Наш клуб — отличное место для молодых игроков, которые могут прийти и учиться своему ремеслу. Чтобы большие таланты доверяли нам, мы должны относиться к ним правильно — тогда мы сможем получать лучших игроков от больших клубов. Уверен, Пеп Гвардиола следил за игрой Макати сегодня".



"Лутон" проиграл, но был неплох



Кто на неделе мог рассчитывать на приз зрительских симпатий, так это "Лутон". "Шляпники" вели в счете и в матче с "Арсеналом", и против "Манчестер Сити", но в итоге обидно проиграли, причем от "канониров" пропустили уже в компенсированное время.



Команда Роба Эдвардса определенно хорошо проявила себя с претендентами на титул, отобрав очки у "Ливерпуля" и потрепав нервы "Арсеналу" с "Сити", но плохая новость для "шляпников" в том, что впереди у них матчи с средняками и конкурентам по борьбе за выживание, а с ними "Лутон" часто смотрится не так ярко, как против грандов.



"Лутон" определенно не безнадежен, но команде не хватает удачи. Для их стиля, заключающегося в бесконечных навесах в штрафную из разных позиций, удача необходима, так как "шляпники" создают не так уж много верных моментов, но давление на ворота противников в Премьер-Лиге оказывают постоянно. Пока что это выглядит так, словно прямолинейный стиль "Лутона" опаснее для грандов, но и с ними "шляпники" заработали не так уж много очков, а приз зрительских симпатий в турнирной таблице не отображается никак.



"Ливерпуль" на вершине, но не выглядит убедительным лидером



Благодаря продуктивной работе "Астон Виллы" и собственным натужным победам "Ливерпуль" оказался на вершине после 16-го тура. Но способна ли команда Юргена Клоппа не только возглавить погоню за титулом, но и выдержать ее до конца?



Очень похоже на то, что в этом сезоне титул будет разыгран на троих-четверых, и "Сити" позволит интриге прожить максимально долго, так как никак не может найти стабильность и максимальную концентрацию. Но и у "Ливерпуля" нет сейчас ни того, ни другого, хоть положение команды сейчас выглядит перспективным.



"Ливерпуль" на вершине таблицы — впервые за более чем два года, и этот факт сам по себе говорит о возрождении команды. По общему мнению, "Ливерпулю" лучше удается роль лидера, чем преследователя, и многое будет зависеть от скорой игры с "Арсеналом", в которой с большой вероятностью и определится рождественский лидер Премьер-Лиги. Можно сказать, что вопросы к обороне "Ливерпуля" никуда не делись, но в то же время если даже с такими недостатками "красные" на вершине, они могут добиться успеха, если прибавят.



Ираола наслаждается результатами своей работы



Если бы "Борнмут" не обыграл "Бернли" в конце октября, Андони Ираола вполне мог быть уволен руководством "вишен". Тот матч был ключевым и переломным для баска у руля "Борнмута", хоть при нем команда и не проявила своих лучших качеств, а просто оказалась сильнее духом другого неудачливого на тот момент новичка.



Сейчас предполагать, что могло бы случиться с "Борнмутом", если бы Ираолу все же уволили, сложно, но выдержка руководства "вишен" все же была вознаграждена, как и та работа, которую проделал сам менеджер. Вылетев из Кубка Лиги и проиграв разгромно на поле "Манчестет Сити", "вишневые" набрали 13 очков в следующих пяти матчах.



Причем победы "Борнмута" были уверенными и по счету, и по игре, а "Манчестер Юнайтед" и вовсе разгромили на "Олд Траффорд"! Ни Ираола, ни его подопечные не отказались от выбранного курса и стиля игры, основанного на высоком прессинге, и сейчас тренер может лишь наслаждаться плодами своей работы, поставив на грань отставки того, кто еще недавно был назван Тренером Месяца в ноябре.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru