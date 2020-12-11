Тен Хаг верит, что "Юнайтед" может победить "Баварию"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команде по силам победить "Баварию" во вторник вечером.
Перед заключительным матчем группового этапа Лиги Чемпионов "красные дьяволы" занимают последнее место в своем квартете, зная, что только победа над "Баварией" позволит им остаться в еврокубках.
Нюанс в том, что последний раз "Бавария" проигрывала на групповом этапе Лиги Чемпионов еще в сентябре 2017, однако Тен Хаг верит в своих подопечных.
"Наша команда дает мне надежду. Мы нестабильны, но порой мы проводим очень хорошие матчи и играем на высоком уровне. Когда у нас это получается, мы способны победить любого соперника".
"Что вселяет в меня такую уверенность? Матчи против "Челси", "Эвертона". Матч против "Галатасарая". Я знаю, что эта команда может играть на действительно высоких уровнях".
"Это не так, что мы делали это три месяца назад. Мы делали это на прошлой неделе. Когда мы в правильном настроении и состоянии духа, когда каждый готов, мы способны на это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
11.12.2023 23:00
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