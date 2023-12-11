"Вест Хэм" не собирается увольнять Мойеса

Главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу не грозит увольнение, несмотря на унизительное поражение 5:0 от "Фулхэма" в минувшее воскресенье.

К Мойесу возникли большие вопросы после разгрома в лондонском дерби накануне. "Вест Хэму" отчаянно не хватает стабильности в этом сезоне, следствием чего является место в середине таблицы Премьер-Лиги.



Завоевание трофея Лиги Конференций в прошлом сезоне и солидные инвестиции в состав минувшим летом говорят о том, что боссы "Вест Хэма" претендуют на нечто большее, однако Мойес пока может чувствовать себя в безопасности.



Как сообщает The Guardian, руководство "Вест Хэма" уверено, что Мойес способен вдохновить команду на улучшение игры и результатов, однако далеко не факт, что истекающий следующим летом контракт Дэвида будет продлен.



Ближайшие полгода определят, предложат ли "молотобойцы" новый контракт Мойесу. Только сильная концовка сезона убедит клуб продлить сотрудничество с шотландским специалистом.