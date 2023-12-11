"Вест Хэм" не собирается увольнять Мойеса

Дэвид Мойес Главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу не грозит увольнение, несмотря на унизительное поражение 5:0 от "Фулхэма" в минувшее воскресенье.

К Мойесу возникли большие вопросы после разгрома в лондонском дерби накануне. "Вест Хэму" отчаянно не хватает стабильности в этом сезоне, следствием чего является место в середине таблицы Премьер-Лиги.

Завоевание трофея Лиги Конференций в прошлом сезоне и солидные инвестиции в состав минувшим летом говорят о том, что боссы "Вест Хэма" претендуют на нечто большее, однако Мойес пока может чувствовать себя в безопасности.

Как сообщает The Guardian, руководство "Вест Хэма" уверено, что Мойес способен вдохновить команду на улучшение игры и результатов, однако далеко не факт, что истекающий следующим летом контракт Дэвида будет продлен.

Ближайшие полгода определят, предложат ли "молотобойцы" новый контракт Мойесу. Только сильная концовка сезона убедит клуб продлить сотрудничество с шотландским специалистом.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 22:00

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  1. suddenly 11.12.2023 22:10 # suddenly
    Вот журналистам заняться не чем. То собираются уволить, потом уже не собираются. Если сейчас пойдут на спад результаты, то снова начнут писать про увольнение.

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