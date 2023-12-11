"Барселона" хочет Ло Чельсо

Главный тренер "Барселоны" Хави заинтересован в приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Ло Чельсо в январе.

Хави находится в поисках игрока профиля Ло Чельсо после того, как Гави выбыл с тяжелой травмой на много месяцев.



По информации Sky Sports, Хави еще минувшим летом определил Ло Чельсо в качестве своей цели номер один, однако тогда "Тоттенхэм" предпочел не отпускать Ло, да и игрок пожелал остаться.



Ло Чельсо пришлось подождать, чтобы получить свой шанс от главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, однако в последнее время 27-летний аргентинец очень хорош.



Ло Чельсо выходил в стартовом составе на три из четырех последних матчей "шпор" в Премьер-Лиге, накануне против "Ньюкасла" сыграв 17 минут.



Добавим, в январе у Ло Чельсо, который два предыдущих сезона провел в аренде в "Вильярреале", будет оставаться только 18 месяцев по контракту.