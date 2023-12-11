МЮ не собирается продлевать контракт Антони Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт нападающего Антони Мартиаля.

Действующий контракт Мартиаля, подписанный им в 2019, истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" все еще принадлежит опция по его продлению на 12 месяцев.



На днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что Мартиаль является одним из четырех игроков, с которыми клуб ведет переговоры насчет будущего.



И The Athletic утверждает, что "Юнайтед" не будет предлагать 28-летнему французу новую сделку, как и не будет пользоваться упомянутой опцией.



На "Олд Траффорд" ожидают, что Антони покинет клуб свободным агентом следующим летом — только если насчет экс-игрока "Монако" не поступят предложения в январе.