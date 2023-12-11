МЮ не собирается продлевать контракт Антони Мартиаля

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт нападающего Антони Мартиаля.

Действующий контракт Мартиаля, подписанный им в 2019, истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" все еще принадлежит опция по его продлению на 12 месяцев.

На днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что Мартиаль является одним из четырех игроков, с которыми клуб ведет переговоры насчет будущего.

И The Athletic утверждает, что "Юнайтед" не будет предлагать 28-летнему французу новую сделку, как и не будет пользоваться упомянутой опцией.

На "Олд Траффорд" ожидают, что Антони покинет клуб свободным агентом следующим летом — только если насчет экс-игрока "Монако" не поступят предложения в январе.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 11.12.2023 20:05 # superglor
    Легенда МЮ, диспетчер МЮ!

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  2. skydreams 11.12.2023 20:05 # skydreams
    збс, не придётся зато Монако платить если он золотой мяч возьмёт

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