"Форест" интересуется Глазнером

"Ноттингем Форест" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" Оливеру Глазнеру.

Вот уже несколько недель нынешний наставник "Форест" Стив Купер находится под угрозой увольнения, выиграв лишь один из 12 последних матчей.



Ходили слухи, что Купер лишится своей работы, если проиграет "Вулверхэмптону" в минувшую субботу, однако набранным на "Молинью" очком (1:1), Стив отсрочил свою экзекуцию.



Увольнение Купера остается более чем реальным, и "Форест" уже задумывается о том, кого можно будет пригласить на место валлийского специалиста.



По информации Daily Mail, одним из рассматриваемых "Форест" вариантов является Глазнер, которого в прошлом сватали в "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас".



49-летний австриец выиграл Лигу Европы с "Айнтрахтом" в прошлом году, но сейчас находится без работы.