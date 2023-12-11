FA не накажет Джексона

Нападающий "Челси" Николя Джексон избежал санкций со стороны FA за инцидент после окончания матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Не сумев предотвратить поражение "Челси" на "Гудисон Парк" со счетом 2:0 накануне, появившийся на замену во втором тайме Джексон схватил за шею и горло защитника "Эвертона" Натана Паттерсона после финального свистка.



Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино пришлось лично оттаскивать Джексона в сторону, и сегодня утром появилась информация, что этот инцидент может обернуться дисквалификацией 22-летнего сенегальца.



Однако Evening Standard утверждает, что рефери Майкл Оливер четко видел инцидент и самостоятельно принял решение не показывать карточку какого-либо цвета.



Это же Оливер указал в своем отчете FA, поэтому Ассоциация не сможет применить каких-либо санкций в отношении Джексона, который забил шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги.