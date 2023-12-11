Мактоминей заверил, что игроки МЮ поддерживают Тен Хага

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминея заявил, что его команда полностью поддерживает своего главного тренера Эрика Тен Хага.

После недавнего поражения 1:0 от "Ньюкасла" в Премьер-Лиге появились слухи о расколе в раздевалке "Юнайтед" и о том, что Тен Хаг утратил поддержку 50 процентов игроков.



На пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии" Мактоминей коснулся этой темы и заявил, что игроки должны сами показать, что Тен Хаг контролирует ситуацию.



"Прежде всего это всего ответственность игроков. Мы тоже это знаем".



"У нас в раздевалке есть удивительные игроки и большие личности. Сейчас не так, как при других тренерах, когда атмосферами временами была слегка токсичной. Парни твердо стоят за тренера. Так будет и дальше".



"Также у нас удивительный тренерский штаб, и на самом деле игроки думают не то, что порой может быть сказано за закрытыми дверьми. Мы хотим обеспечить этому клубу успех", — цитирует Мактоминея Daily Mail.