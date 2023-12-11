"Тоттенхэм" наградит Удоджи новым контрактом

Защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи близок к новому контракту с лондонским клубом.

Удоджи только минувшим летом присоединился к "Тоттенхэму", будучи купленным у "Удинезе" за 21 миллион фунтов.



С тех пор Удоджи утвердился ключевым игроком "шпор", выходя в стартовом составе на 14 из 16 матчей команды Анге Постекоглу в этом сезоне Премьер-Лиги. Одну игру Дестини пропустил из-за травмы, еще одну — из-за дисквалификации.



Накануне 21-летний итальянец нигерийского происхождения только подчеркнул свою важность для "Тоттенхэма", своим голом положив начало разгрому "Ньюкасла" со счетом 4:1 в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Evening Standard, спустя всего пять месяцев после своего перехода в клуб Удоджи ждет новый контракт, который обеспечит Дестини солидную прибавку к зарплате.