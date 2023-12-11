МЮ хочет обменять Санчо на Рафинью

"Манчестер Юнайтед" предложил "Барселоне" своего вингера Джейдона Санчо в обмен на Рафинью.

Вот уже более трех месяцев Санчо изолирован от первой команды "Юнайтед" и, как кажется, лишь дожидается января, чтобы покинуть Манчестер.



Санчо сватают во многие европейские клубы, включая дортмундскую "Боруссию" и "Ювентус", но теперь на 23-летнего игрока сборной Англии появился еще один претендент.



В "Юнайтед" отлично понимают, что не смогут вернуть те 73 миллиона фунтов, за которые Санчо был куплен у дортмундской "Боруссии" в 2021 году, поэтому "красные дьяволы" рассматривают вариант с обменом Джейдона на Рафинью.



По информации каталонского издания Sport, "Юнайтед" уже сделал соответствующее предложение "Барселоне" и теперь ждет ответа.



Что касается Рафиньи, то он выступает за "Барселону" после своего перехода из "Лидса" за 55 миллионов фунтов в 2022 году. До отъезда в Испанию 26-летний бразилец отыграл два ярких сезона в Премьер-Лиге.