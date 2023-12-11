Рэднапп уверен, что "Тоттенхэм" был бы первым, если бы не кадровые проблемы

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что "шпоры" лидировали бы сейчас в Премьер-Лиге, если бы не свои кадровые проблемы.

Накануне вечером "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:1.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен целого ряда травмированных игроков, включая Микки Ван де Вена и Джеймса Мэддисона. Если бы все они были в строю, "шпоры", уверен Рэднапп, занимали бы первое место.



"Если вы посмотрите на четыре их последних матча, то они набрали четыре очка из 18 возможных. Думаю, если бы у них были Мэддисон, Ван де Вен, Ромеро не был бы дисквалифицирован, то они, наверное, находились бы на вершине лиги на данной стадии сезона".



"Как упомянул Постекоглу, это так сложно, когда твои лучшие игроки вынуждены закрывать несколько позиций. Джеймс Мэддисон вернется в середине января, и им его не хватает".



"Но это была по-настоящему большая и важная игра. В данный момент они только в семи очках от вершины, и это при том, что они набрали четыре из 18", — сообщил Рэднапп Sky Sports.