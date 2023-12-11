Невилл против увольнения Тен Хага

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выступил против увольнения главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

В минувшую субботу "Юнайтед" крупно уступил "Борнмуту (0:3), оформив свое 11-е поражение в 23 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.



На этой неделе "Юнайтед" предстоит сыграть против "Баварии" и "Ливерпуля", что, кажется, может только сгустить тучи над Тен Хагом, однако Невилл убежден, что смена главного тренера — не выход.



"Они ни за что не должны менять его (Тен Хага) в этом сезоне. Самая идея его увольнения — абсолютная чепуха, и я бы не поддержал это".



"Знаю, люди говорят, что нельзя винить Глэйзеров в том, что происходит на футбольном поле, но это не так — винить можно. Да, можно, потому что 10 лет неудач и жалкой трансферной политики связаны с тем фактом, что у них нет спортивного директора или достойного руководителя селекционного департамента".



"Поэтому это и происходит. В конце концов тренеры смотрят выше и думают, что наверху им никто не поможет, и им просто нужно делать все самим. Это идет от руководства".



"Если это случилось раз, то ладно. Если это случилось дважды, то появляются вопросы. Но это случалось пять раз за последние 10 лет. Они потратили миллиард фунтов, они на грани правил финансового фейр-плей, у них 700 миллионов долга, они должны 300 миллионов фунтов другим клубам, их овердрафт составляет 250-300 миллионов фунтов, так что они в минусе на 1.2 млрд. фунтов".



"Джим Рэтклифф должен прийти и исправить это, но я переживаю, как он собирается это сделать. В чем мы нуждаемся, так это в изменении структуры наверху, и я надеюсь, это случится в ближайшие недели. Надеюсь, они изменят управление спортивным проектом, потому что нельзя прийти и оставить все как есть".



"Возможно, затем, с новыми руководителями и новой структурой "Манчестер Юнайтед" сможет конкурировать с клубами, которые гораздо лучше ведут свои дела и комплектуют свой состав", — сообщил Невилл Sky Sports.