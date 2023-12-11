FA может наказать Джексона

У нападающего "Челси" Николя Джексона могут возникнуть проблемы с FA из-за инцидента после окончания матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Накануне "Челси" потерпел поражение 2:0 на "Гудисон Парк", опустившись на 12-е место в Премьер-Лиге.



Джексон не попал в стартовый состав "синих" на этот матч, лишь появившись на замену в середине второго тайма.



Джексон оказался в центре внимания, только когда прозвучал финальный свисток. 22-летний сенегалец схватил за горло защитника "Эвертона" Натана Паттерсона.



Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино пришлось лично вмешаться, чтобы усмирить Джексона, которого он ранее неоднократно предупреждал насчет необязательных желтых карточек за споры с рефери.



Как сообщает Football.London, теперь этим инцидентом может заинтересоваться Ассоциация, что грозило бы Джексону дисквалификацией.