FA может наказать Джексона

Николя Джексон У нападающего "Челси" Николя Джексона могут возникнуть проблемы с FA из-за инцидента после окончания матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Накануне "Челси" потерпел поражение 2:0 на "Гудисон Парк", опустившись на 12-е место в Премьер-Лиге.

Джексон не попал в стартовый состав "синих" на этот матч, лишь появившись на замену в середине второго тайма.

Джексон оказался в центре внимания, только когда прозвучал финальный свисток. 22-летний сенегалец схватил за горло защитника "Эвертона" Натана Паттерсона.

Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино пришлось лично вмешаться, чтобы усмирить Джексона, которого он ранее неоднократно предупреждал насчет необязательных желтых карточек за споры с рефери.

Как сообщает Football.London, теперь этим инцидентом может заинтересоваться Ассоциация, что грозило бы Джексону дисквалификацией.


Метки FA, Джексон, Премьер-Лига, происшествия, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 11:00

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  1. liverpyl 11.12.2023 13:01 # liverpyl
    усипить уебка

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  2. chelsea88 11.12.2023 12:51 # chelsea88
    Хоть бы наказали, может тогда и выиграют след.матч

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  3. gameboy 11.12.2023 12:31 # gameboy
    Пора валить ему с этой помойки, на него вообще не играют эти бегунки безмозглые из чуханси

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  4. real-chel 11.12.2023 12:30 # real-chel
    Пусть бан дают хоть на год, все равно безполезный

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  5. blueswin 11.12.2023 11:22 # blueswin
    да вообще не нужен, толку 0

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