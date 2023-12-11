Фернандеша заподозрили в том, что он умышленно получил желтую карточку

Британский комментатор Ричард Киз уверен, что капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш умышленно получил желтую карточку против "Борнмута".

В минувшую субботу "Юнайтед" был разгромлен дома "Борнмутом" со счетом 0:3, а Фернандеш в концовке схлопотал желтую карточку, которая стала для него пятой в этом сезоне Премьер-Лиги.



Теперь португальский полузащитник будет дисквалифицирован на выездной матч против лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.



Киз убежден, что Фернандеш поступил так умышленно, чтобы не ездить на "Энфилд", где в прошлом сезоне "Юнайтед" был раздавлен со счетом 7:0.



"Да, я так думаю. Они уступают 0:3, и в последние 10 минут "Юнайтед" бросил играть. Они легко могли пропустить четыре или пять, и он знает это".



"Думаю, он знает, что на следующей неделе может быть плохой день для них, и он знал, что в случае предупреждения пропустит тот матч. Поэтому я не могу представить себе иного сценария, когда бы он не сделал это умышленно".



"Кто-то может сказать: "Это случилось в пылу борьбы". Это не так. Думаю, он отдавал себе отчет, что пропустит матч, если будет предупрежден, и это говорит мне все о его качествах".



"Он не капитан, он не лидер, его статус вызывает сомнения у истинных капитанов "Манчестер Юнайтед", людей вроде Роя Кина, весь сезон", — сообщил Киз в эфире BeIN Sports.