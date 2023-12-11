"Тоттенхэм" следит за Ильей Забарным

"Тоттенхэм" следит за центральным защитником "Борнмута" Ильей Забарным.

"Тоттенхэм" интересовался Забарным еще в 2022 году, но тогда Илья задержался в киевском "Динамо", а в январе отправился в "Борнмут" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.



За без малого год в "Борнмуте" Забарный прекрасно адаптировался к английскому футболу и утвердился ключевым игроком команды Андони Ираолы.



По информации Daily Mirror, Забарный остается на радаре у "Тоттенхэма". Алгоритмы статистического анализа данных, на которые делает упор в своем работе технический директор "шпор" Йохан Ланге, говорят, что Илья отлично бы подошел для команды Анге Постекоглу.



Помимо 21-летнего украинца, в шорт-листе "Тоттенхэма" по укреплению центра обороны также значатся Джорджо Скальвини из "Аталанты", Морато из "Бенфики", Ллойд Келли из "Борнмута", Тосин Адарабиойо из "Фулхэма" и Марк Гехи из "Кристал Пэлас".



"Тоттенхэм" допускает покупку сразу двух центральных защитников в январе, потому что "шпоры" до сих пор не восполнили потерю Давинсона Санчеса и по-прежнему готовы попрощаться с Эриком Дайером.