Эмери и Мартинес считают "Виллу" претендентом на титул

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери и его голкипер Эмилиано Мартинес считает, что их команда является претендентом на титул Премьер-Лиги.

В течение прошлой недели "Вилла" с одинаковым счетом 1:0 победила "Манчестер Сити" и "Арсенал", в результате чего сейчас находится всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги.

После матча против "Арсенала" в субботу Эмери признал, что теперь "Вилла" участвует в чемпионской гонке.

"Мы в гонке. Но я больше ничего не могу сказать насчет этого. Мы можем испытывать радость, восторг и мотивацию от своего участия в гонке", — цитирует Эмери talkSPORT.

Так же считает и Мартинес, победитель Чемпионата Мира в составе сборной Аргентины.

"Да, да, конечно, мы в гонке. Когда ты побеждаешь "Сити" и "Арсенал" в течение недели, контролируя игру против "Манчестер Сити" так, как я никогда не видел прежде против них, и стойко держась против "Арсенала" 85 минут... Я верю, дружище", — добавил Мартинес.


Метки Астон Вилла, Мартинес, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. capkuc 11.12.2023 07:34 # capkuc
    Даа, не надо было этого говорить!
    Тогда в следующем матче с Брентфордом должны потерять очки.

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  2. electric 11.12.2023 07:33 # electric
    Это хорошо. Кукареков как раз и не хватало.

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