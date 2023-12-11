Эмери и Мартинес считают "Виллу" претендентом на титул

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери и его голкипер Эмилиано Мартинес считает, что их команда является претендентом на титул Премьер-Лиги.

В течение прошлой недели "Вилла" с одинаковым счетом 1:0 победила "Манчестер Сити" и "Арсенал", в результате чего сейчас находится всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги.



После матча против "Арсенала" в субботу Эмери признал, что теперь "Вилла" участвует в чемпионской гонке.



"Мы в гонке. Но я больше ничего не могу сказать насчет этого. Мы можем испытывать радость, восторг и мотивацию от своего участия в гонке", — цитирует Эмери talkSPORT.



Так же считает и Мартинес, победитель Чемпионата Мира в составе сборной Аргентины.



"Да, да, конечно, мы в гонке. Когда ты побеждаешь "Сити" и "Арсенал" в течение недели, контролируя игру против "Манчестер Сити" так, как я никогда не видел прежде против них, и стойко держась против "Арсенала" 85 минут... Я верю, дружище", — добавил Мартинес.