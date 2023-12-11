Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сражаются за Жоау Палинью. Деннис Бергкамп может вернуться в "Арсенал". Фил Фоден сдал на права. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Челси" готов заплатить любую цену за нападающего Виктора Осимхена в январе. (Football Transfers)

Нападающий Матис Тель решил остаться в "Баварии" минимум до конца сезона, несмотря на интерес ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед". (Sky Sport Germany)

Защитник Рафаэль Варан не ладит с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и может уйти в январе. (Nicolo Schira)

"Юнайтед" готов удвоить зарплату защитника "Барселоны" Рональда Араухо. (Mundo Deportivo)

"Юнайтед" готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в январе. (Football Insider)

"Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью. (TEAMtalk)

"Ливерпуль" находится среди клубов, контактирующих с окружением Палиньи, который собирается уйти из "Фулхэма" в январе. (talkSPORT)

"Ливерпуль" находится среди нескольких клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в покупке нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера следующим летом. (Sky Sport Germany)

Вопреки слухам, защитник "Вольфсбурга" Максанс Лакруа не является трансферной целью для "Ливерпуля" на январь. (Sky Sport Germany)

"Барселона" находится в поисках "нового Яя Туре", проявляя интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэсу. (Mundo Deportivo)

"Вест Хэм" открыт к предложениям по вингеру Максвелу Корне, который с момента перехода из "Бернли" за 17.5 млн. фунтов летом 2022 отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги. (talkSPORT)

"Тоттенхэм" задумывается о продаже нападающего Ришарлисона в Саудовскую Аравию. (Football Insider)

"Тоттенхэм" опережает "Ньюкасл" в борьбе за вингера "Ювентуса" Самуэля Айлинг-Джуниора. (Football Insider)

"Вулверхэмптон" готов заплатить 7 млн. фунтов за капитана "Бернли" Джоша Браунхилла. (Daily Mirror)

"Фулхэм" планирует купить центрального защитника "Гавра" Аруну Санганте. (The Sun)

"Кристал Пэлас" планирует заменить Марка Гехи, за которым охотятся топ-клубы, 19-летним защитником "Валенсии" Кристианом Москерой. (The Sun)

Другое

Сэр Джим Рэтклифф хочет переманить в "Юнайтед" спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта. (talkSPORT)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предложил легендарному Деннису Бергкампу работу в академии "канониров". (Football Transfers)

Бергкамп планирует купить клуб Лиги Один. (Daily Mirror)

Полузащитник "Сити" Фил Фоден сдал экзамен на водительские права. (talkSPORT)

В матче Женской Суперлиги был установлен новый рекорд посещаемости. На матч девушек из "Арсенала" и "Челси" на "Эмирейтс" пришли 59,042 зрителя. (Sky Sports)


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Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1383

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 11.12.2023 07:25 # bangladesh
    Худшая команда (хyйня) в 2023 году:

    https://ibb.co/0Qxq6cQ
    https://ibb.co/0Qxq6cQ
    https://ibb.co/0Qxq6cQ

    Поднять щиты за вылет этой параши из АПЛ!

    (ответить)

  2. melwood-lfc 11.12.2023 07:17 # melwood-lfc
    Красиво нациков истребляем

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  3. superglor 11.12.2023 07:06 # superglor
    Внимание, обнаружен сайт клуба за который болеют пенсы

    12 Чертси 16 19

    https://chertseytownfc.co.uk/

    (ответить)

  4. bmw-e34 11.12.2023 06:22 # bmw-e34
    Чушпан-чупси

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  5. v-0987654321 11.12.2023 06:12 # v-0987654321
    Пенсы тоже ПИТАРАСТЫ

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