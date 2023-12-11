"Форест" отложил увольнение Купера

"Ноттингем Форест" пока не собирается увольнять своего главного тренера Стива Купера.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" появились слухи, что владелец "Форест" Евангелом Маринакис укажет Куперу на дверь в случае поражения.



Матч на "Молинью" завершился вничью 1:1. Результатом и показанной игрой "лесникам" удалось заработать чуть больше времени для Купера.



Как сообщает Sky Sports, Маринакис пока свернул планы по немедленному расставанию с Купером, и Стив останется на домашний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую пятницу.