"Форест" отложил увольнение Купера

Стив Купер "Ноттингем Форест" пока не собирается увольнять своего главного тренера Стива Купера.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" появились слухи, что владелец "Форест" Евангелом Маринакис укажет Куперу на дверь в случае поражения.

Матч на "Молинью" завершился вничью 1:1. Результатом и показанной игрой "лесникам" удалось заработать чуть больше времени для Купера.

Как сообщает Sky Sports, Маринакис пока свернул планы по немедленному расставанию с Купером, и Стив останется на домашний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую пятницу.


Метки Купер, Ноттингем Форест, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 00:05

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