Гвардиола развеял опасения насчет травмы Холанда

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет травмы нападающего Эрлинга Холанда.

Во время выезда к "Астон Вилле" посреди недели у Холанда возникли проблемы со стопой, в результате чего Эрлинг не попал в заявку на матч против "Лутона" в воскресенье.



Перед матчем на "Кенилуорт Роуд" Гвардиола высказался так, словно Холанд будет отсутствовать недели, однако в реальности Эрлинг может вернуться уже к следующей субботе.



"Пожалуйста, не спрашивайте, перелом ли это. Это трещина, только трещина. Надеюсь, он будет готов к (клубному Чемпионату Мира) Саудовской Аравии".



"На следующий день после матча он почти не мог нормально ходить. Вчера я разговаривал с ним, и он сказал, что чувствует себя гораздо, гораздо лучше и что может ходить без боли".



"Доктор сказал, что нам нужно наблюдать улучшение его состояния неделя за неделей, день за днем. Возможно, он будет готов к "Кристал Пэлас" — я так не думаю, но давайте посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.