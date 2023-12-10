Гвардиола рассказал, как вдохновил "Сити" на "камбэк" против "Лутона"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как мотивировал свою команду на "камбэк" против "Лутона".
Перед выездом к "Лутону" подопечные Гвардиола не знали побед на протяжении четырех матчей Премьер-Лиги кряду. Пятый для них тоже не заладился, потому что "шляпники" выиграли первый тайм.
Однако в перерыве Гвардиола призвал свою команду не паниковать и использовать критику и сомнения людей как мотивацию, следствием чего стала победа "Сити" со счетом 1:2..
"У меня были мысли насчет этого (пятого матча подряд без побед). Но я сказал игрокам (в перерыве): "Разве нам нужно жалеть себя?" Нам не нужно жалеть себя. Это футбол, это жизнь, здесь такое случается".
"Что мы собираемся делать? Жаловаться на невезение? Нападающим нужно быть агрессивнее и забивать голы, парни. Нужно лучше обороняться при фланговых передачах и быть на позитиве".
"Мы должны вспомнить, кем мы являемся. Большие личности, большие команды вроде этой определяются именно такими ситуациями".
"Мне не нравится видеть игроков, когда мы выигрываем 3:0 или 4:0 на протяжении 10, 14, 15, 18 матчей подряд. Это не определяет нас. А вот четыре матча без побед и 1:0 к перерыву в сложном выезде — вполне".
"Им не нужно доказывать мне, на что они способны, потому что это выдающийся коллектив игроков и людей. Но соревнование требует, чтобы мы снова это доказали. Это нормально, когда критики говорят: "Сити" уже не тот — это конец".
"Да, это мило. Давайте докажем им, что мы все еще хотим быть здесь. Давайте сделаем это. Это так мило. Нам нужно это", — цитирует Гвардиолу The Independent.
10.12.2023 22:00
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ппц .. вдохновил на камбэк против лутона... сам то понимает как это звучит
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