"Тоттенхэм", наконец, победил, сокрушив "Ньюкасл"

"Тоттенхэм" прервал свою серию из пяти матчей Премьер-Лиги кряду без побед, сокрушив дома "Ньюкасл" со счетом 4:1.

В стартовый состав "шпор" влились Пап Матар Сарр и Ришарлисон, заменив Пьер-Эмиля Хейбьерга и Джовани Ло Чельсо.



Наставник "сорок" Эдди Хау доверился тем же 11 игрокам, которые начинали завершившийся поражением матч против "Эвертона" в минувший четверг.



Матч в Северном Лондоне начался с двух голевых моментов гостей. Бруно Гимараэс пробил с дистанции, но мяч пошел по уходящей траектории и слегка разминулся с воротами. А затем только Бен Дэвис спас хозяев, прервав прострел Энтони Гордона на Александера Исака в убийственной ситуации.



На 17-й минуте "Тоттенхэм" ответил, но Мигель Альмирон вынес мяч из угла ворот после удара головой Кристиана Ромеро.



"Шпоры" окончательно пришли в себя после неважного начала матча и на 26-й минуте открыли счет. Сон Хен Мин вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и прострелил во вратарскую, где Дестини Удоджи подставил свою ногу — 1:0.



На 30-й минуте отличную возможность удвоить счет имел Сарр, однако сенегалец промахнулся по мячу, пробивая из центра штрафной площади.



Хозяева играли лучше, и на 38-й минуте все-таки забили второй гол. Сон подхватил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и сделал короткую передачу на подступы к вратарской, откуда в касание пробил Ришарлисон — 2:0.



На 41-й минуте мог отличиться Бреннан Джонсон, но мяч после его дальнего удара лишь слегка облизал дальнюю штангу со внешней стороны.



Сделать счет разгромным в концовке первого тайма мог и Ришарлисон, но в одном случае он не попал головой по мячу, а во втором попал, но Мартин Дубравка защитил ворота "Ньюкасла".



Во втором тайме "Тоттенхэм" принялся добивать соперника, и на 60-й минуте задача была решена. Педро Порро забросил мяч в штрафную, где Ришарлисон ускользнул от защитника и пробил под ногой выдвинувшегося навстречу Дубравки — 3:0.



Третий гол вывел "сорок" из колеи. Некоторое время гости просто не могли прийти в себя, и моменты у их ворот возникали один за другим, но обошлось.



В концовке игра успокоилась, но на 83-й минуте Дубравка фолом остановил прорыв Сона, который и реализовал назначенный пенальти — 4:0.



"Ньюкасл" легко мог пропустить еще, но в компенсированное время Жоэлинтон размочил счет, пробив низом в касание из пределов штрафной — 4:1.



"Ньюкасл" начал матч с двух упущенных моментов, но дальше "Тоттенхэм" всецело переигрывал своего соперника, обескровленного кадровыми потерями.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче