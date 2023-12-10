Почеттино намекает на зимние трансферы

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино намекнул, что рассчитывает на усиление в зимнее трансферное окно.

В воскресенье "Челси" потерпел свое седьмое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Эвертону" со счетом 2:0. В результате "синие" обнаружили себя на 12-м месте в таблице.



Почеттино по-прежнему чувствует, что ему не хватает игрока или игроков, которые смогу реализовывать создаваемые командой моменты, поэтому Маурисио предвкушает наступление января.



"Мы доминировали в матче. Думаю, мы были лучшей командой, но если ты не забиваешь голы, выигрывать матчи сложно. Мы были недостаточно агрессивны возле чужих ворот".



"Нам важно прибавить. Позади четыре-пять месяцев, 16 сыгранных в Премьер-Лиге матчей, и нам нужно проанализировать свой состав. Имея такое количество моментов, нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи и занимать другую позицию в таблице".



"Нам нужно кое-что проверить после первой половины сезона. Такова реальность. Если мы недостаточно агрессивны, значит нужно что-нибудь изменить, совершить некоторые движения. Это предстоит проанализировать спортивным директорам, владельцам, а там посмотрим. Нам нужно быть агрессивнее. Важно не только доминировать и хорошо играть, но и сражаться".



"Нам предстоит многое проанализировать в период со старта сезона, а когда трансферное окно откроется, мы посмотрим, что можно сделать. Я не говорю, что собираюсь попросить больше или меньше игроков, но нужно понять, отражают ли матчи реальность. Если наши ожидания здесь, а реальность там, значит нам чего-то не хватает между. И тогда нам, возможно, стоит улучшить свою реальность", — цитирует Почеттино The Athletic.