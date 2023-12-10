Джеймс получил очередную травму задней поверхности бедра

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс снова получил травму задней поверхностью бедра.

Джеймс был заменен уже в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье (2:0).



Риса вновь настигли проблемы с задней поверхностью бедра. Эта травма стала для 24-летнего англичанина практически хронической в последний год.



"Он что-то почувствовал в задней поверхности своего бедра. Это неприятно для него, что он получил очередную травму. Он важный игрок для нас", — сообщил Почеттино BBC.



Добавим, матч на "Гудисон Парк" оказался омрачен для "Челси" еще одной вынужденной заменой. Роберт Санчес получил травму колена и был вынужден уступить свое место на воротах Джордже Петровичу в концовке.