Джеймс получил очередную травму задней поверхности бедра

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс снова получил травму задней поверхностью бедра.

Джеймс был заменен уже в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье (2:0).

Риса вновь настигли проблемы с задней поверхностью бедра. Эта травма стала для 24-летнего англичанина практически хронической в последний год.

"Он что-то почувствовал в задней поверхности своего бедра. Это неприятно для него, что он получил очередную травму. Он важный игрок для нас", — сообщил Почеттино BBC.

Добавим, матч на "Гудисон Парк" оказался омрачен для "Челси" еще одной вынужденной заменой. Роберт Санчес получил травму колена и был вынужден уступить свое место на воротах Джордже Петровичу в концовке.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2023 20:00

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  1. chelsiukpro 10.12.2023 20:25 # chelsiukpro
    Крайних защитников уже с прошлого сезона считай нету! Не успевает физ форму набрать опять лечится.... Пиздец

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  2. ganinilyha 10.12.2023 20:12 # ganinilyha
    Чилвелл - наш капитан!

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  3. ganinilyha 10.12.2023 20:11 # ganinilyha
    Короче продавать за 25 миллионов в Рому

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  4. chelsea-69 10.12.2023 20:10 # chelsea-69
    Озар, который перешел в Реал

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  5. g3ndalf 10.12.2023 20:01 # g3ndalf
    ебать неожиданно, хрусталь ебаный иди нахуй

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