Джеймс получил очередную травму задней поверхности бедра
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что его капитан Рис Джеймс снова получил травму задней поверхностью бедра.
Джеймс был заменен уже в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье (2:0).
Риса вновь настигли проблемы с задней поверхностью бедра. Эта травма стала для 24-летнего англичанина практически хронической в последний год.
"Он что-то почувствовал в задней поверхности своего бедра. Это неприятно для него, что он получил очередную травму. Он важный игрок для нас", — сообщил Почеттино BBC.
Добавим, матч на "Гудисон Парк" оказался омрачен для "Челси" еще одной вынужденной заменой. Роберт Санчес получил травму колена и был вынужден уступить свое место на воротах Джордже Петровичу в концовке.
10.12.2023 20:00
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