"Сити" одержал волевую победу над "Лутоном"
"Манчестер Сити" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, одолев на выезде "Лутон" со счетом 1:2.
В стартовый состав "шляпников" вернулись Том Локьер, Марвелус Накамба и Райан Джайлс.
"Горожане" внезапно недосчитались Эрлинга Холанда. Вместо него, Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Рико Льюиса вышли Джек Грилиш, Родри, Матео Ковачич и Натан Аке.
"Сити" ожидаемо забрал мяч под свой контроль и принялся искать лазейку к чужим воротам. В первые полчаса Родри и Фил Фоден нанести по дальнему удару, но Томас Камински оба раза сыграл надежно, а Хулиан Альварес ткнул снаряд с близкого расстояния, не попав в створ.
Казалось, "Лутону" будет за счастье не пропустить до перерыва, потому что хозяева лишь оборонялись и вообще не атаковали.
Однако концовка первого тайма превзошла ожидания "шляпников", которые не только не пропустили, но и сами открыли счет. Андрос Таунсенд навесил с правого фланга к дальней штанге, где Элайджа Адебайо выиграл второй этаж и головой вколотил мяч в ворота — 1:0.
С началом второго тайма "Сити" обрушил шквал атак на ворота соперника, который ушел в глухую оборону. На 59-й минуте "Лутон" спасла перекладина, приняв удар Аке с близкого расстояния.
Прошло еще три минуты, и счет стал равным. Родри ворвался в штрафную, где был лишен мяча, но тот отскочил к Бернарду Силве, который обводящим ударом в касание поразил дальний угол ворот — 1:1.
А уже на 64-й минуте "горожане" вышли вперед, разыграв быструю комбинацию. Альварес с правого края штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где подключившийся Грилиш пробил ногой в касание — 1:2.
В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Гости пытались атаковать, но это выглядело для них рискованно.
"Сити" проявил характер и одержал важную с точки зрения настроя победу. Но это было тяжело, как и предсказывал Хосеп Гвардиола.
"Лутон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
10.12.2023 19:00
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Голубые они и есть голубые
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У челси 19 очков из 48 возможных.. Без ФИФА минусуют успешно ))
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Пепу пора сажать Диаша на лавку.
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Пенсы, открывайте шире рты, вам какулей подвезли)
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Бля.. Это что за номер.. Дачники молотков кувалдами забили что ле..
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пенсов с очередной победой. Кайседо и Лавиа увели потому что у колбасы!
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КОРОЛИ!!!
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Лутон начал больно огрызаться
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КОРОЛИ НА ГЛАВНОЙ!
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