"Сити" одержал волевую победу над "Лутоном"

"Манчестер Сити" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, одолев на выезде "Лутон" со счетом 1:2.

В стартовый состав "шляпников" вернулись Том Локьер, Марвелус Накамба и Райан Джайлс.



"Горожане" внезапно недосчитались Эрлинга Холанда. Вместо него, Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Рико Льюиса вышли Джек Грилиш, Родри, Матео Ковачич и Натан Аке.



"Сити" ожидаемо забрал мяч под свой контроль и принялся искать лазейку к чужим воротам. В первые полчаса Родри и Фил Фоден нанести по дальнему удару, но Томас Камински оба раза сыграл надежно, а Хулиан Альварес ткнул снаряд с близкого расстояния, не попав в створ.



Казалось, "Лутону" будет за счастье не пропустить до перерыва, потому что хозяева лишь оборонялись и вообще не атаковали.



Однако концовка первого тайма превзошла ожидания "шляпников", которые не только не пропустили, но и сами открыли счет. Андрос Таунсенд навесил с правого фланга к дальней штанге, где Элайджа Адебайо выиграл второй этаж и головой вколотил мяч в ворота — 1:0.



С началом второго тайма "Сити" обрушил шквал атак на ворота соперника, который ушел в глухую оборону. На 59-й минуте "Лутон" спасла перекладина, приняв удар Аке с близкого расстояния.



Прошло еще три минуты, и счет стал равным. Родри ворвался в штрафную, где был лишен мяча, но тот отскочил к Бернарду Силве, который обводящим ударом в касание поразил дальний угол ворот — 1:1.



А уже на 64-й минуте "горожане" вышли вперед, разыграв быструю комбинацию. Альварес с правого края штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где подключившийся Грилиш пробил ногой в касание — 1:2.



В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Гости пытались атаковать, но это выглядело для них рискованно.



"Сити" проявил характер и одержал важную с точки зрения настроя победу. Но это было тяжело, как и предсказывал Хосеп Гвардиола.



"Лутон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче