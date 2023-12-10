"Сити" одержал волевую победу над "Лутоном"

Джек Грилиш "Манчестер Сити" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, одолев на выезде "Лутон" со счетом 1:2.

В стартовый состав "шляпников" вернулись Том Локьер, Марвелус Накамба и Райан Джайлс.

"Горожане" внезапно недосчитались Эрлинга Холанда. Вместо него, Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Рико Льюиса вышли Джек Грилиш, Родри, Матео Ковачич и Натан Аке.

"Сити" ожидаемо забрал мяч под свой контроль и принялся искать лазейку к чужим воротам. В первые полчаса Родри и Фил Фоден нанести по дальнему удару, но Томас Камински оба раза сыграл надежно, а Хулиан Альварес ткнул снаряд с близкого расстояния, не попав в створ.

Казалось, "Лутону" будет за счастье не пропустить до перерыва, потому что хозяева лишь оборонялись и вообще не атаковали.

Однако концовка первого тайма превзошла ожидания "шляпников", которые не только не пропустили, но и сами открыли счет. Андрос Таунсенд навесил с правого фланга к дальней штанге, где Элайджа Адебайо выиграл второй этаж и головой вколотил мяч в ворота — 1:0.

С началом второго тайма "Сити" обрушил шквал атак на ворота соперника, который ушел в глухую оборону. На 59-й минуте "Лутон" спасла перекладина, приняв удар Аке с близкого расстояния.

Прошло еще три минуты, и счет стал равным. Родри ворвался в штрафную, где был лишен мяча, но тот отскочил к Бернарду Силве, который обводящим ударом в касание поразил дальний угол ворот — 1:1.

А уже на 64-й минуте "горожане" вышли вперед, разыграв быструю комбинацию. Альварес с правого края штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где подключившийся Грилиш пробил ногой в касание — 1:2.

В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Гости пытались атаковать, но это выглядело для них рискованно.

"Сити" проявил характер и одержал важную с точки зрения настроя победу. Но это было тяжело, как и предсказывал Хосеп Гвардиола.

"Лутон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лутон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2023 19:00

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  1. xxa 10.12.2023 19:12 # xxa
    Голубые они и есть голубые

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  2. zaeba1l 10.12.2023 19:11 # zaeba1l
    У челси 19 очков из 48 возможных.. Без ФИФА минусуют успешно ))

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  3. brown-ale 10.12.2023 19:10 # brown-ale
    Пепу пора сажать Диаша на лавку.

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  4. dexter 10.12.2023 19:06 # dexter
    Пенсы, открывайте шире рты, вам какулей подвезли)

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  5. zaeba1l 10.12.2023 19:04 # zaeba1l
    Бля.. Это что за номер.. Дачники молотков кувалдами забили что ле..

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  6. butcher7777 10.12.2023 19:02 # butcher7777
    пенсов с очередной победой. Кайседо и Лавиа увели потому что у колбасы!

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  7. kukuruzko 10.12.2023 19:02 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  8. takernotagiver 10.12.2023 19:02 # takernotagiver
    Лутон начал больно огрызаться

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  9. superglor 10.12.2023 19:01 # superglor
    КОРОЛИ НА ГЛАВНОЙ!

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