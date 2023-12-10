"Манчестер Сити" лишился Холанда

"Манчестер Сити" на время лишился своего нападающего Эрлинга Холанда, который выбыл из строя с травмой стопы.

Холанд выходил в стартовом составе на все 15 первых матчей "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако за считанные часы до воскресного поединка против "Лутона" прессе стало известно, что Эрлинг не сыграет.



В общении с прессой перед началом матча на "Кенилуорт Роуд" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола объяснил, что случилось с 23-летним норвежцем.



"У него возникла стрессовая реакция в области кости стопы после последнего матча, и он все еще испытывает дискомфорт. Он не может играть".



"Я не знаю, сколько времени это займет. Будем наблюдать неделя за неделей, день за днем".



"Мы все равно сыграем 11 игроками. Эрлинг был так важен для нас с момента своего перехода. Но такие вещи случаются в течение сезона. Травмы, дисквалификации, проблемы. Мы должны адаптироваться".



"Хулиан Альварес сыграет центрального нападающего", — сообщил Гвардиола Sky Sports.