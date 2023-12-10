Эмери объяснил, почему не пожал руки коллегам из "Арсенала"

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему отказался пожать руки коллегам из "Арсенала" после финального свистка.

Накануне "Вилла" одержала свою 15-ю подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге, одолев "Арсенал" со счетом 1:0.

Когда прозвучал финальный свисток, Эмери не стал пожимать руки кому-либо из представителей клуба, который уволил его в ноябре 2019.

По словам Унаи, он так поступил лишь потому, что наставник "Арсенала" Микель Артета был дисквалифицирован на этот матч и за этой игрой наблюдал с трибун "Вилла Парк".

"Нет, я не пожал руки, потому что Артеты не было на скамейке".

"Уже внутри я подал свою руку сотрудникам, но лишь тем, с которыми я вместе тренировал и с которыми вместе работал".

"Здесь ничего личного. Так вышло, потому что Артеты не было на своем месте. Я очень уважаю "Арсенал" и Артету. Я очень уважаю их сотрудников. У меня нет никакого негатива к ним", — цитирует Эмери talkSPORT.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2023 16:00

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