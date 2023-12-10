"Юнайтед" задумывается об аренде Филлипса

"Манчестер Юнайтед" задумывается об аренде полузащитника Калвина Филлипса у своих соседей из "Манчестер Сити".

Филлипс еще не выходил в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и ожидается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не будет стоять на пути у Калвина в январе.



Ранее Филлипса сватал в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Ювентус", однако talkSPORT утверждает, что 28-летний англичанин может сменить клуб, не покидая Манчестер.



О приглашении Филлипса задумывается "Юнайтед", который в данный момент испытывает большие проблемы с опорной зоной, потому что Каземиро травмирован, а Софьян Амрабат не оправдывает ожиданий.



Самому Филлипсу отчаянно нужна игровая практика, чтобы не лишиться своего места в сборной Англии в преддверии Евро-2024 следующим летом.