"Ньюкасл" нацелился на Сэма Джонстона

"Ньюкасл" обратил свой взор на голкипера "Кристал Пэлас" Сэма Джонстона.

"Ньюкасл" был вынужден задуматься о укреплении последнего рубежа в январе после того, как первый номер "сорок" Ник Поуп получил травму плеча и отправился на операцию.



Восстановление Поупа займет около четырех месяцев, и главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хотел бы пригласить в свою команду еще одного голкипера, несмотря на наличие опытного Мартина Дубравки.



С переходом в "Ньюкасл" связывают Аарона Рамсдейла из "Арсенала" и бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, однако Daily Star утверждает, что более реалистичной целью для "Ньюкасла" является 30-летний Джонстон.



Джонстон регулярно играет за "Пэлас" в этом сезоне, но лишь потому, что приглашенный на роль первого номера Дин Хендерсон угодил в лазарет.



Однако Хендерсон идет на поправку, и ожидается, что суммы в 8 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить "орлов" отпустить Джонстона в январе.