Энрике: "Трент больше не хочет играть защитника"

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что Трент Александер-Арнольд больше не хочет играть в обороне и ощущает себя полузащитником.

Ранее Александер-Арнольд заслужил репутацию одного из лучших правых защитников в мире, и Энрике, который выступал за "Ливерпуль" с 2011 по 2016 год, долгое время был за то, чтобы именно на этой роли сосредоточился Трент.



Однако в последнее время Александер-Арнольд все больше тяготеет к атаке, и Энрике больше не уверен насчет лучшей позиции Трента.



"Если честно, я был против этого очень долгое время, считая, что он — правый защитник и должен помнить, что несколько лет подряд был лучшим в мире (на своей позиции)".



"Люди забывают, что он хорошо оборонялся, но я не понимаю, что с ним происходило в последние два сезона — он был ужасен в обороне. Это правда, что в обороне он никогда не был игроком мирового уровня, если сравнивать с его игрой в атаке, но он нормально оборонялся для команды топ-уровня. Он определенно был в топ-2 или топ-3, но я больше не уверен насчет этого".



"Думаю, у себя в мыслях он уже не в том положении. Думаю, он больше не хочет там играть. Он даже не обороняется на своем фланге — теперь это делают Матип и Конате, а также очень помогает Собослаи", — сообщил Энрике Daily Star.