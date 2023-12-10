Гвардиола: "Только одна команда провалится, если не выиграет титул"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда стала жертвой самостоятельно установленных стандартов.

"Сити" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, что заставило усомниться, удастся ли "горожанам" защитить титул в этом сезоне.



Гвардиола чувствует, что своими предыдущими успехами "Сити" чрезвычайно высоко установил планку, и теперь любой исход сезона, отличный от чемпионства, считается для "горожан" провалом.



"Мой первый сезон здесь, когда мы ничего не выиграли, был катастрофой! Почему? Люди читали в газетах, что Пеп не может адаптироваться со своим футболом".



"А теперь, если мы выиграем Премьер-Лигу, мы просто сделаем то, что должны. А если мы этого не сделаем, это будет большой провал для нас и большой успех для другой команды".



"Если другая команда не выиграет Премьер-Лигу, то ничего не случится. Это происходит просто потому, что наши стандарты так высоки. Такова реальность", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.