Почеттино требует от Кайседо и Фернандеса прибавить

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его дорогостоящие полузащитники Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес должны прибавить.

Ранее в этом году "Челси" дважды обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, купив Фернандеса у "Бенфики" за 106.9 млн. фунтов, а затем Кайседо у "Брайтона" за 115 млн. фунтов.



Почеттино понимает, что речь идет о молодых игроках, которые оказались не в той обстановке, чтобы сразу начать оправдывать свои ценники, однако сейчас, когда адаптация пройдена, Маурисио требует от обоих прибавить.



"Конечно, им нужно улучшить свое понимание, между собой и индивидуально. Они молоды, и с их приходом связаны огромные ожидания".



"Кайседо провел один сезон в "Брайтоне", а Энцо — три месяца в Европе, он едва перешел в "Бенфику" до своего переезда в Премьер-Лигу. Они оказались не в лучшем месте, чтобы сразу начать проявлять себя, потому что они сами должны были стать частью решения".



"Они не являются вишенкой, которую ты добавляешь к торту. Когда ты приходишь в команду, которая находится в процессе создания, а ты молод и не слишком опытен, даже если ты обладаешь хорошим мастерством и стоил много денег, нельзя ожидать, что ты сразу начнешь проявлять себя".



"Некоторые люди думают, что так и будет, но они не знают футбол. Это процесс".



"В силу различных причин это будет процесс. "Челси" существовал в совершенно другой реальности в предыдущие годы, и нам нужно пойти в атаку на это. Мы не можем жить прошлым".



"Нам нужно поддерживать свою культуру и помнить, что мы — "Челси", и мы всегда стремимся побеждать, но реальность совершенно другая", — цитирует Почеттино The Independent.