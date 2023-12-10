Опенда сталь целью для "Юнайтед" на январь

"Манчестер Юнайтед" хочет укрепить свое нападение в январе с помощью Лои Опенда из "РБ Лейпциг".

Опенда только минувшим летом присоединился к "РБ Лейпциг", перебравшись из "Ланса" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



С тех пор 23-летний бельгиец забил 14 голов в 21 матче за немецкий клуб, включая дубль против "Манчестер Сити" на "Этихад" в рамках Лиги Чемпионов.



Также Опенда открыл счет, когда "РБ Лейпциг" принимал "Сити" дома в октябре, и своей игрой в этом сезоне Лои привлек внимание ряда больших европейских клубов.



По информации Daily Mirror, Опенда стал серьезной трансферной целью для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага после хвалебного скаутского отчета по игре Лои на "Этихад".



С помощью Опенда, которым также интересуется "Тоттенхэм", "Юнайтед" хочет добавить конкуренции Расмусу Хейлунду, Маркусу Рэшфорду и Антони Мартиалю, которым голы даются с большим трудом в этом сезоне.



Однако теперь "РБ Лейпциг" оценивает Опенда в 75 млн. фунтов, и "Юнайтед" придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков или залезть в карман к сэру Джиму Рэтклиффу, чтобы позволить себе столь дорогостоящий трансфер в январе.