Гвардиола ожидает, что "Сити" будет сложно победить "Лутон"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что его команде будет непросто добиться победы над "Лутоном".

"Сити" отправляется на выезд к "Лутону" с серией из четырех матчей без побед, и кажется, что новичку Премьер-Лиги будет крайне сложно устоять против действующего чемпиона.



Однако Гвардиола не ждет легкой прогулки и напоминает, что "Арсенал" только в компенсированное время одолел "Лутон", тогда как "Ливерпуль" и вовсе потерял очки против "шляпников".



"Их дела идут действительно хорошо, учитывая то, как они играют. Топ-клубам вроде "Ливерпуля" и "Арсенала" оказалось сложно победить их, и для нас это не будет по-другому".



"Но в то же время мы готовы к этому вызову. Мы продолжим стараться. Мы обязаны".



"Мы отправимся к "Лутону", адаптируемся к полю, команде, их стилю игры. Они делают действительно хорошие вещи, но мы постараемся навязать свою игру и сломить их сопротивление", — цитирует Гвардиолу The Independent.