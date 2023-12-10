16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 10 декабря, четырьмя поединками завершится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые за 14 месяцев "Эвертон" смог выиграть два матча Премьер-Лиги кряду. "Челси" одержал только одну победу в восьми последних выездных поединках чемпионата, выпадавших на воскресенье. В первом туре прошлого сезона "синие" выиграли на "Гудисон Парк" со счетом 0:1, до этого потерпев четыре поражения кряду против "ирисок" в Премьер-Лиге.



"Эвертон" устроит фитнес-тест для Джордана Пикфорда и Шеймуса Коулмена. Амаду Онана и Джеймс Гарнер должны быть в порядке.



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер снова доступен после дисквалификации. Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку набирает форму на тренировках.



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Фулхэм" может впервые с 2012 года выиграть три домашних матча Премьер-Лиги кряду. "Вест Хэм" стремится к своей четвертой подряд победе на выезде во всех соревнованиях. "Молотобойцы" выиграл пять из шести последних встреч с "дачниками" (1 ничья).



"Фулхэму" предстоит оценить состояние Адамы Траоре и Родриго Муниса, но Исса Диоп и Тайриз Франсуа точно не сыграют.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио едва ли успеет залечить свое колено к воскресенью. Альфонс Ареоля решил свои проблемы с запястьем и готов вернуться на ворота.



ЛУТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лутон" выиграл все семь последних домашних матчей чемпионата против действующих чемпионов высшего дивизиона (с 1985/86 по 1991/92). "Манчестер Сити" повторил свою худшую серию при Хосепе Гвардиоле из четырех матчей Премьер-Лиги кряду без побед. "Горожане" не проиграли ни одной из девяти последних встреч со "шляпниками" (4 победы, 5 ничьих).



Полузащитник Альбер Самби Локонга может сыграть за "Лутон" впервые с 23 сентября. Исса Каборе не выйдет на поле из-за условий своей аренды. Том Локьер и Марвелус Накамба покинули лазарет.



"Сити" снова может рассчитывать на отбывших свои дисквалификации Родри и Джека Грилиша. Жереми Доку под вопросом. Кевин Де Брюйне продолжает лечиться.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 19:30



"Тоттенхэм" — первая в истории Премьер-Лиги команда, которая открывала счет в пяти матчах кряду и не выиграла ни одного из них (1 ничья, 4 поражения). "Ньюкасл" набрал пять очков на выезде в этом сезоне — только у четырех команд дивизиона меньше. В прошлой кампании Премьер-Лиги "сороки" выиграли обе встречи со "шпорами", забив восемь голов.



"Тоттенхэм" должен решить вопрос с готовностью к матчу своего капитана Сона Хен Мина. Пап Матар Сарр вернулся в строй посреди недели.



"Ньюкасл" надеется, что капитан Джамаал Ласселлс будет в порядке, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем в концовке матча против "Эвертона" в мидуик. Ник Поуп рискует задержаться в лазарете до апреля.