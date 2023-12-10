Артета отказался обсуждать отмененный гол Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался раскрыть свое мнение насчет отмененного гола Кая Хаверца в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В субботу "Арсенал" потерпел поражение 1:0 на "Вилла Парк", не сумев ответить на быстрый гол Джона Макгинна.



На последней минуте основного времени Хаверц затолкал мяч в ворота "Виллы", однако гол был отменен из-за игры рукой. Находясь под угрозой санкций за критику судейства после поражения от "Ньюкасла", Артета предпочел не высказываться по поводу этого решения рефери, несмотря на три подряд заданных вопроса.



"Здесь все было явно и очевидно. Что я имею ввиду? Я имею ввиду, что это было явно и очевидно. Это мое мнение. Это все, что я могу сказать".



"Я больше не буду говорить об этом".



"Что меня расстраивает? Результат. Я по-настоящему горжусь тем, как команда сыграла на этом стадионе против этого соперника. Мы заслуживали победу, но ты должен быть лучше в обеих штрафных, а некоторые вещи должны складываться по-твоему".



"Я просто сказал игрокам: Выше нос, потому что вы сыграли хорошо". Я видел много команд, которые приезжали сюда и делали малую долю того, что сделали мы с ними сегодня, но это не тот результат, как мы хотели и как мы заслуживали своей игрой", — сообщил Артета BBC.