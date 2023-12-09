Тен Хаг — о разгроме от "Борнмута": "Ожидал увидеть что-нибудь другое"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на провальное начало матча против "Борнмута".

Пропустив от Доминика Соланке уже пятой минуте, в дальнейшем "Юнайтед" так и не смог ничем ответить.



Более того, во втором тайме "красные дьяволы" пропустили еще два гола и в итоге потерпели поражение 0:3, напрочь испортившее впечатление от победы 2:1 над "Челси" несколькими днями ранее.



По словам Тен Хага, этот матч, особенно его начало, не оправдал его ожиданий, однако Эрик берет ответственность на себя.



"Конечно, я зол, расстроен. Я ожидал увидеть что-нибудь другое. Я надеялся, что мы сможем развить игру и результат предыдущего матча против "Челси", поэтому такое начало матча очень расстраивает".



"Думаю, на протяжении долгого времени мы делали все, чтобы вернуться в игру. Мы нанесли один удар, почти заработали пенальти, а затем мы совершили ошибку при розыгрыше мяча и оказались недостаточно хороши в обороне. Это расстраивает".



"Факты налицо — мы приложили большие усилия, чтобы изменить игру, но наша игра, наши движения были недостаточно хороши, чтобы сравнять счет. А после 0:2 наша игра сломалась — мы должны были действовать лучше".



"Мы не лучшим образом начали матч. Это было плохо. В первые пять минут матча, особенно против соперника, который очень хорошо переходит в атаку, такого не должно происходить. Мы создали им идеальные условия для гола. Но мы сделали все, чтобы изменить игру, мы провели много атак. Мы не смогли изменить игру, хотя у нас были возможности".



"Думаю, мы всегда должны быть на чеку, поэтому я должен взять ответственность на это, ведь я готовлю команду, и они должны быть готовы к игре. Лично я очень расстроен тем, как мы начали. Нужно было начать лучше".



"Думаю, мы как команда недостаточно хороши, чтобы быть стабильными, и нам как команде нужно улучшить это. Мы нестабильны, хотя у нас есть все необходимое, но нужно показывать это в каждом матче и каждые три дня", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.