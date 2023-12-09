"Вилла" победила "Арсенал" вслед за "Сити"
Не сумев" ответить на быстрый гол Джона Макгинна, "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.
Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:0 над "Манчестер Сити".
В старт "канониров" вернулся Александр Зинченко, заменив Якуба Кивера.
Вдохновенно начав матч, хозяева "Вилла Парк" уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот. Леон Бэйли ворвался в штрафную по правому краю и сделал передачу в центр площадки, где Джон Макгинн развернулся на 180 градусов и расстрелял Давида Райю — 1:0.
Вскоре "Вилла" остепенилась, отошла назад и отдала мяч под контроль сопернику. Гости долгое время ничего не могли из этого выжать, доходя до чужой штрафной и впадая в ступор.
Однако ближе к перерыву у "Арсенала" кое-что стало получаться. Дважды опасно пробивал Мартин Эдегор, но в первом случае не попал по воротам, а во втором надежно сыграл Эмилиано Мартинес. А на 36-й минуте Диего Карлос вынес мяч, который уже летел в пустые ворота после того, как Габриэль Мартинелли перебросил через голкипера.
На 40-й минуте хозяева впервые за долгое время огрызнулись, но Олли Уоткинс не смог пробить Райю, вдобавок лайнсмен уже поднял свой флажок.
Во втором тайме "канониры" продолжили искать ответный гол, но "вилланы" почти не ошибались в обороне, и Мартинес редко вступал в игру.
Время истекало, а сил у "Арсенала" оставалось все меньше. На последней минуте основного времени Кай Хаверц затолкал мяч в ворота Мартинеса, но в процессе подыграл себе рукой, поэтому гол не был засчитан.
"Вилла" забила быстрый гол, а дальше просто обороняла свое преимущество. "Арсенал" имел свои моменты, но был недостаточно настойчив, особенно во втором тайме.
"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче
09.12.2023 22:30
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Последние комментарии:
отдельный респект судейскому корпусу АПЛ за адекватное и последовательное судейство в матче Астон Вилла - аналсенал.
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Это был странный матч. Где-то к 50-й минуте было понятно, что должно произойти чудо, чтобы Арсенал выиграл. Не потому что Вилла хорошо играла - вообще нет, того, что они показали с Сити и рядом не было, но была какая-то судьба. Мартинелли был ужасен, наверное его худший матч за все время, Вилла бОльшую часть матча оставляла отличное пространство для атак. Но засирали все - Сака был предсказуем, Одегаард явно не в форме, но это была карма. Веселая безнадега. Бывают такие матчи.
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И судья не помог. Такер, сосатб!
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из-за кривого фильтра на маты михуйлы, который походу реагирует только на одно слово "хуй.ня" всегда вынужден копировать сообщение перед отправкой. вот уже сука где криворукий, ну или убери ты эту хуй.ню или уже добавь, чтоб маты вообще нельзя было использовать. долбаёб блять
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мочестер унитайзед ахахахахах
Эмери, Ирайла - топари!
аналсенал с плаксой ротетой на законном месте, респект.
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хуя ты баталии) надо обзор глянуть, сегодня день середняков всяких естественно не смотрел
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Собрались как-то канониры с пенсами груповуху устроить, но судья мудак все попадания канониров отменил, ещё и игру рукой разглядел, пенсов же как обычно засудили и удалили из спальни:(
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Ояебал, членсам порарещ нужен кубок лтги и путевка в лигу конф, которую члензт еще не выиграли.
Через чемпик очевидно членсам по губам поводят))
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Смешно читать комментарии додичей, которые не видели чемпионства Арсенала))
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Лишь дело времени довести команду до чемпионства вот уже 140 лет доводят до евротрофея нужно чуть чуть подождать оруууу
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Есть позитив для болельщиков Арсенала - в следующем году 20 летие победы в АПЛ отмечать, через 2,5 года 140 лет без ЛЧ:)
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Фелиска успокойся уже. Столько радости от отрыва в 1 очко. Сразу видно по твоей сдержанной реакции, безоговорочные фавориты последних двадцати сезонов заняли свое дежурное 1 место и лишь дело времени довести команду до чемпионства))))
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Та даже челси скорее чемпиком будет, чем гг ахахаха
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Я скорее поверю, что вилла будет чемпик, чем пусички с пуси нытиком на тренере
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Спасибо клоппу что после сезона под шконкой можно наконец начать кукарекать :)
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Астон вилла будет на троне.
Львы, а значит наши братишки, пенсольвов!!!
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Как смешно смотреть на ггэшек которые верят в чемпионство пуссинала)) ахахахаха стоило один раз занять второе место ахахаахахаха
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Блин у Ливерпуля сегодня весь матч был вялый, только в концовке 15 минут порезвились, но глядя на скум, понимаешь что есть команды ещё вальяжней)
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А чего за хГ 3 очка не дают что ли? Я не понял
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макгин второй матч подряд мом
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