"Вилла" победила "Арсенал" вслед за "Сити"

Джон Макгинн Не сумев" ответить на быстрый гол Джона Макгинна, "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:0 над "Манчестер Сити".

В старт "канониров" вернулся Александр Зинченко, заменив Якуба Кивера.

Вдохновенно начав матч, хозяева "Вилла Парк" уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот. Леон Бэйли ворвался в штрафную по правому краю и сделал передачу в центр площадки, где Джон Макгинн развернулся на 180 градусов и расстрелял Давида Райю — 1:0.

Вскоре "Вилла" остепенилась, отошла назад и отдала мяч под контроль сопернику. Гости долгое время ничего не могли из этого выжать, доходя до чужой штрафной и впадая в ступор.

Однако ближе к перерыву у "Арсенала" кое-что стало получаться. Дважды опасно пробивал Мартин Эдегор, но в первом случае не попал по воротам, а во втором надежно сыграл Эмилиано Мартинес. А на 36-й минуте Диего Карлос вынес мяч, который уже летел в пустые ворота после того, как Габриэль Мартинелли перебросил через голкипера.

На 40-й минуте хозяева впервые за долгое время огрызнулись, но Олли Уоткинс не смог пробить Райю, вдобавок лайнсмен уже поднял свой флажок.

Во втором тайме "канониры" продолжили искать ответный гол, но "вилланы" почти не ошибались в обороне, и Мартинес редко вступал в игру.

Время истекало, а сил у "Арсенала" оставалось все меньше. На последней минуте основного времени Кай Хаверц затолкал мяч в ворота Мартинеса, но в процессе подыграл себе рукой, поэтому гол не был засчитан.

"Вилла" забила быстрый гол, а дальше просто обороняла свое преимущество. "Арсенал" имел свои моменты, но был недостаточно настойчив, особенно во втором тайме.

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 22:30

Количество просмотров Просмотров: 3148

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 09.12.2023 23:52 # hammersmith
    отдельный респект судейскому корпусу АПЛ за адекватное и последовательное судейство в матче Астон Вилла - аналсенал.

    (ответить)

  2. melhius 09.12.2023 23:50 # melhius
    Это был странный матч. Где-то к 50-й минуте было понятно, что должно произойти чудо, чтобы Арсенал выиграл. Не потому что Вилла хорошо играла - вообще нет, того, что они показали с Сити и рядом не было, но была какая-то судьба. Мартинелли был ужасен, наверное его худший матч за все время, Вилла бОльшую часть матча оставляла отличное пространство для атак. Но засирали все - Сака был предсказуем, Одегаард явно не в форме, но это была карма. Веселая безнадега. Бывают такие матчи.

    (ответить)

  3. narcot 09.12.2023 23:50 # narcot
    И судья не помог. Такер, сосатб!

    (ответить)

  4. skydreams 09.12.2023 23:48 # skydreams
    из-за кривого фильтра на маты михуйлы, который походу реагирует только на одно слово "хуй.ня" всегда вынужден копировать сообщение перед отправкой. вот уже сука где криворукий, ну или убери ты эту хуй.ню или уже добавь, чтоб маты вообще нельзя было использовать. долбаёб блять

    (ответить)

  5. hammersmith 09.12.2023 23:46 # hammersmith
    мочестер унитайзед ахахахахах
    Эмери, Ирайла - топари!
    аналсенал с плаксой ротетой на законном месте, респект.

    (ответить)

  6. skydreams 09.12.2023 23:39 # skydreams
    хуя ты баталии) надо обзор глянуть, сегодня день середняков всяких естественно не смотрел

    (ответить)

  7. alexomck 09.12.2023 23:37 # alexomck
    Собрались как-то канониры с пенсами груповуху устроить, но судья мудак все попадания канониров отменил, ещё и игру рукой разглядел, пенсов же как обычно засудили и удалили из спальни:(

    (ответить)

  8. bembo 09.12.2023 23:37 # bembo
    Ояебал, членсам порарещ нужен кубок лтги и путевка в лигу конф, которую члензт еще не выиграли.
    Через чемпик очевидно членсам по губам поводят))

    (ответить)

  9. gameboy 09.12.2023 23:30 # gameboy
    Смешно читать комментарии додичей, которые не видели чемпионства Арсенала))

    (ответить)

  10. felix-the-cat 09.12.2023 23:26 # felix-the-cat
    Лишь дело времени довести команду до чемпионства вот уже 140 лет доводят до евротрофея нужно чуть чуть подождать оруууу

    (ответить)

  11. alexomck 09.12.2023 23:25 # alexomck
    Есть позитив для болельщиков Арсенала - в следующем году 20 летие победы в АПЛ отмечать, через 2,5 года 140 лет без ЛЧ:)

    (ответить)

  12. takernotagiver 09.12.2023 23:23 # takernotagiver
    Фелиска успокойся уже. Столько радости от отрыва в 1 очко. Сразу видно по твоей сдержанной реакции, безоговорочные фавориты последних двадцати сезонов заняли свое дежурное 1 место и лишь дело времени довести команду до чемпионства))))

    (ответить)

  13. bembo 09.12.2023 23:22 # bembo
    Та даже челси скорее чемпиком будет, чем гг ахахаха

    (ответить)

  14. bembo 09.12.2023 23:21 # bembo
    Я скорее поверю, что вилла будет чемпик, чем пусички с пуси нытиком на тренере

    (ответить)

  15. lfcmikki14 09.12.2023 23:19 # lfcmikki14
    Спасибо клоппу что после сезона под шконкой можно наконец начать кукарекать :)

    (ответить)

  16. bembo 09.12.2023 23:18 # bembo
    Астон вилла будет на троне.
    Львы, а значит наши братишки, пенсольвов!!!

    (ответить)

  17. felix-the-cat 09.12.2023 23:18 # felix-the-cat
    Как смешно смотреть на ггэшек которые верят в чемпионство пуссинала)) ахахахаха стоило один раз занять второе место ахахаахахаха

    (ответить)

  18. girasimus 09.12.2023 23:16 # girasimus
    Блин у Ливерпуля сегодня весь матч был вялый, только в концовке 15 минут порезвились, но глядя на скум, понимаешь что есть команды ещё вальяжней)

    (ответить)

  19. felix-the-cat 09.12.2023 23:09 # felix-the-cat
    А чего за хГ 3 очка не дают что ли? Я не понял

    (ответить)

  20. superperez101 09.12.2023 23:06 # superperez101
    макгин второй матч подряд мом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: