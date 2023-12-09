"Вилла" победила "Арсенал" вслед за "Сити"

Не сумев" ответить на быстрый гол Джона Макгинна, "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:0 над "Манчестер Сити".



В старт "канониров" вернулся Александр Зинченко, заменив Якуба Кивера.



Вдохновенно начав матч, хозяева "Вилла Парк" уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот. Леон Бэйли ворвался в штрафную по правому краю и сделал передачу в центр площадки, где Джон Макгинн развернулся на 180 градусов и расстрелял Давида Райю — 1:0.



Вскоре "Вилла" остепенилась, отошла назад и отдала мяч под контроль сопернику. Гости долгое время ничего не могли из этого выжать, доходя до чужой штрафной и впадая в ступор.



Однако ближе к перерыву у "Арсенала" кое-что стало получаться. Дважды опасно пробивал Мартин Эдегор, но в первом случае не попал по воротам, а во втором надежно сыграл Эмилиано Мартинес. А на 36-й минуте Диего Карлос вынес мяч, который уже летел в пустые ворота после того, как Габриэль Мартинелли перебросил через голкипера.



На 40-й минуте хозяева впервые за долгое время огрызнулись, но Олли Уоткинс не смог пробить Райю, вдобавок лайнсмен уже поднял свой флажок.



Во втором тайме "канониры" продолжили искать ответный гол, но "вилланы" почти не ошибались в обороне, и Мартинес редко вступал в игру.



Время истекало, а сил у "Арсенала" оставалось все меньше. На последней минуте основного времени Кай Хаверц затолкал мяч в ворота Мартинеса, но в процессе подыграл себе рукой, поэтому гол не был засчитан.



"Вилла" забила быстрый гол, а дальше просто обороняла свое преимущество. "Арсенал" имел свои моменты, но был недостаточно настойчив, особенно во втором тайме.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче