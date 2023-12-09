Фернандеш признался, что игроки МЮ рассчитывали на легкую прогулку против "Борнмута"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что некоторые из его партнеров по команде ожидали легкой прогулки против "Борнмута".

Посреди этой недели "Юнайтед" в блестящем стиле переиграл "Челси" (2:1). Возможно, та победа слишком расслабила "красных дьяволов", которые в субботу показали скверный футбол против "Борнмута".



После разгрома со счетом 0:3 Фернандеш вынес неутешительный вердикт насчет своей команды, которой отчаянно не хватает стабильности.



"Все, что мы делали, было на несколько уровней хуже, чем в предыдущем матче. Поэтому ты и получаешь такие результаты, когда надеешься на легкую прогулку против команд вроде "Борнмута", который агрессивен, навязывает свою игру и идет на тебя в прессинг".



"Мы были недостаточно эффективны во всем. В созидании, движении и проникновении в штрафную. Большую часть времени мы проникали в штрафную одним-двумя игроками, но в предыдущем матче мы подключали больше игроков, когда искали гол".



"Как я уже сказал, мы были недостаточно эффективны. Нам просто не хватает стабильности, а это важная часть футбола. По-настоящему важно быть стабильным в каждом матче, а у нас этого нет", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.