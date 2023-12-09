Ходжсон раскритиковал Ван Дейка за роль в удалении Айю

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон раскритиковал капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка за роль в удалении Джордана Айю.

Переломным моментом субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" стало удаление Айю на 75-й минуте, когда "Пэлас" вел в счете 1:0.



Уже спустя минуту "Ливерпуль" сравнял счет, а затем и вырвал победу — 1:2.



Первую из двух своих желтых карточек в этом матче Айю получил за то, что встал перед мячом и помешал Ван Дейку возобновить игру. И хотя Андре успел отскочить, когда Виргил пробил, рефери Энди Мэдли все равно предупредил игрока "орлов", и Ходжсон считает это провокацией, недостойной "Ливерпуля".



"Он (Айю) держался на четырех желтых карточках три матча, демонстрируя невероятную дисциплину".



"Ван Дейк использовал свою возможность для того, чтобы он получил первую желтую карточку, пнув в него мяч с нескольких метров. Это очень расстраивает".



"Думаю, футбольному клубу "Ливерпуль" не нужно, чтобы игроки мастерства и статуса Ван Дейка пытались получить желтую карточку для соперника, просто пиная в него мяч".



"Что касается второй желтой карточки, то это было хорошее единоборство. Даже если это фол, то это не желтая карточка".



"Наша единственная желтая карточка, с которой я полностью согласен, была получена Йоакимом Андерсоном в концовке. Он был разочарован и ударил игрока — это желтая карточка", — сообщил Ходжсон TNT Sports.