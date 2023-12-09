"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое 11-е поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, крупно проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:3.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Серхио Регилон и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа и Расмуса Хейлунда.



У "вишенок" лишь Маркус Тавернье заменил в старте Луиса Синистерру.



Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на пятой минуте. Гости совершили перехват на чужой половине поля, и после прострела Льюиса Кука с правого фланга Доминик Соланке результативно сыграл в касание у ближней штанги — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться и создали определенное давление, но реальных угроз воротам Нето не возникало.



На 24-й минуте "Борнмут" показал зубы. Андре Онана отразил удар Соланке головой, после чего Тавернье добил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.



На 39-й минуте оборона "Юнайтед" снова прозевала Соланке, который пробивал низом из под Харри Магуайра внутри штрафной, но попал в дальнюю штангу.



"Вишенки" были хороши в контратакующей игре, тогда как позиционный футбол "дьяволов" не таил в себе опасности.



Второй тайм начался с навала в исполнении хозяев. Однако гости достойно выдержали это давление, а затем отодвинули игру от своих ворот.



На 68-й минуте "Борнмут" и вовсе развил свое преимущество. Появившийся на замену Филип Биллинг головой замкнул навесную передачу Тавернье — 0:2.



Прошло еще пять минут, и счет стал разгромным. Тавернье навесил с углового, а Маркос Сенеси без помех пробил головой — 0:3.



В остатке матча "Юнайтед" запомнился лишь тем, что Бруну Фернадеш получил желтую карточку и схлопотал дисквалификацию на матч против "Ливерпуля" в следующем туре.



Уже в компенсированное время Данго Уаттара выскочил один на один после потери Магуайра, продрался через Онана и поразил ворота, но из-за попадания мяча в руку гол не был засчитан.



"Борнмут" доставил массу проблем сопернику своим контратакующем стилем игры, тогда как "Юнайтед" выглядел беззубым и выдохшимся после яркого матча посреди недели. Результат кажется справедливым.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче