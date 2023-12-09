"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

Доминик Соланке "Манчестер Юнайтед" потерпел свое 11-е поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, крупно проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:3.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Серхио Регилон и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа и Расмуса Хейлунда.

У "вишенок" лишь Маркус Тавернье заменил в старте Луиса Синистерру.

Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на пятой минуте. Гости совершили перехват на чужой половине поля, и после прострела Льюиса Кука с правого фланга Доминик Соланке результативно сыграл в касание у ближней штанги — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться и создали определенное давление, но реальных угроз воротам Нето не возникало.

На 24-й минуте "Борнмут" показал зубы. Андре Онана отразил удар Соланке головой, после чего Тавернье добил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 39-й минуте оборона "Юнайтед" снова прозевала Соланке, который пробивал низом из под Харри Магуайра внутри штрафной, но попал в дальнюю штангу.

"Вишенки" были хороши в контратакующей игре, тогда как позиционный футбол "дьяволов" не таил в себе опасности.

Второй тайм начался с навала в исполнении хозяев. Однако гости достойно выдержали это давление, а затем отодвинули игру от своих ворот.

На 68-й минуте "Борнмут" и вовсе развил свое преимущество. Появившийся на замену Филип Биллинг головой замкнул навесную передачу Тавернье — 0:2.

Прошло еще пять минут, и счет стал разгромным. Тавернье навесил с углового, а Маркос Сенеси без помех пробил головой — 0:3.

В остатке матча "Юнайтед" запомнился лишь тем, что Бруну Фернадеш получил желтую карточку и схлопотал дисквалификацию на матч против "Ливерпуля" в следующем туре.

Уже в компенсированное время Данго Уаттара выскочил один на один после потери Магуайра, продрался через Онана и поразил ворота, но из-за попадания мяча в руку гол не был засчитан.

"Борнмут" доставил массу проблем сопернику своим контратакующем стилем игры, тогда как "Юнайтед" выглядел беззубым и выдохшимся после яркого матча посреди недели. Результат кажется справедливым.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1378

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. b84 09.12.2023 20:29 # b84
    Вилла может вырвать на морали

    (ответить)

  2. scholes18 09.12.2023 20:29 # scholes18
    забавная ветка предыдущая, канониры и скаузеры, которые 2 года друг другу подлизывали, вдруг повздорили, чувствуя возможность ухватить АПЛ в этом году.

    (ответить)

  3. noi39 09.12.2023 20:26 # noi39
    Вот он,лучший коуч ноября и всё у него под контролем.Морган не зря ржал,как ишак!

    (ответить)

  4. gunnerlove 09.12.2023 20:26 # gunnerlove
    феномен конечно этот мю

    (ответить)

  5. brown-ale 09.12.2023 20:25 # brown-ale
    Бруну грамотно слился от будущего позора на Энфилде.

    (ответить)

  6. kukuruzko 09.12.2023 20:24 # kukuruzko
    ща геи покажут как шоколад от говна отличать

    (ответить)

  7. superperez101 09.12.2023 20:23 # superperez101
    Вилла вперёд!
    должны доставить Арсеналу проблем!

    (ответить)

  8. kojan 09.12.2023 20:17 # kojan
    не долго музыка играла, бумеранг прилетел, Хага сливают...

    (ответить)

  9. narcot 09.12.2023 20:17 # narcot
    Скамо6ляди, сколько очков до сито?

    (ответить)

  10. liverpool-95 09.12.2023 20:09 # liverpool-95
    Пятница: три награды месяца в АПЛ (лучший игрок, тренер и гол).

    Суббота: три пропущенных от Борнмута

    2 требла за 2 дня:)

    (ответить)

  11. superperez101 09.12.2023 20:08 # superperez101
    самое интересное что фанатов скама в разы больше чем голубой помойки))

    (ответить)

  12. b84 09.12.2023 20:07 # b84
    еще раз повторю - лучше видеть заряженную виллу и касл(петухов)
    чем обрыганов пенсов и мю в еврозоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/104489/?c=1#c7866128

    (ответить)

  13. superglor 09.12.2023 20:06 # superglor
    И ведь эти далбичи через неделю вынесут колбасных без шансов.

    (ответить)

  14. redwhitegun 09.12.2023 20:06 # redwhitegun
    Это не выглядело как кризис

    (ответить)

  15. girasimus 09.12.2023 20:04 # girasimus
    Главное пенсы остались в лидерах второй части таблицы, хотя давление на них усилилось.

    (ответить)

  16. liverpool-95 09.12.2023 20:03 # liverpool-95
    След матч на Энфилде у мю ? И без этой девушки из португалии ? Эххх я ж его плачущий лицо хотел снова увидеть )))

    (ответить)

  17. live-juve 09.12.2023 20:03 # live-juve
    норм Борнмут съездил пассать на тряффорд...

    (ответить)

  18. redstyle 09.12.2023 20:03 # redstyle
    Ахах ахах ахах скам, такой скам

    (ответить)

  19. os 09.12.2023 20:03 # os
    что там по наградам за ноябрь? теперь это выглядит ещё смешнее

    (ответить)

  20. babsez 09.12.2023 20:02 # babsez
    Лучший коуч месяца

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: