"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое 11-е поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, крупно проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:3.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Серхио Регилон и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа и Расмуса Хейлунда.
У "вишенок" лишь Маркус Тавернье заменил в старте Луиса Синистерру.
Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на пятой минуте. Гости совершили перехват на чужой половине поля, и после прострела Льюиса Кука с правого фланга Доминик Соланке результативно сыграл в касание у ближней штанги — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться и создали определенное давление, но реальных угроз воротам Нето не возникало.
На 24-й минуте "Борнмут" показал зубы. Андре Онана отразил удар Соланке головой, после чего Тавернье добил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.
На 39-й минуте оборона "Юнайтед" снова прозевала Соланке, который пробивал низом из под Харри Магуайра внутри штрафной, но попал в дальнюю штангу.
"Вишенки" были хороши в контратакующей игре, тогда как позиционный футбол "дьяволов" не таил в себе опасности.
Второй тайм начался с навала в исполнении хозяев. Однако гости достойно выдержали это давление, а затем отодвинули игру от своих ворот.
На 68-й минуте "Борнмут" и вовсе развил свое преимущество. Появившийся на замену Филип Биллинг головой замкнул навесную передачу Тавернье — 0:2.
Прошло еще пять минут, и счет стал разгромным. Тавернье навесил с углового, а Маркос Сенеси без помех пробил головой — 0:3.
В остатке матча "Юнайтед" запомнился лишь тем, что Бруну Фернадеш получил желтую карточку и схлопотал дисквалификацию на матч против "Ливерпуля" в следующем туре.
Уже в компенсированное время Данго Уаттара выскочил один на один после потери Магуайра, продрался через Онана и поразил ворота, но из-за попадания мяча в руку гол не был засчитан.
"Борнмут" доставил массу проблем сопернику своим контратакующем стилем игры, тогда как "Юнайтед" выглядел беззубым и выдохшимся после яркого матча посреди недели. Результат кажется справедливым.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
09.12.2023 20:00
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Последние комментарии:
Вилла может вырвать на морали
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забавная ветка предыдущая, канониры и скаузеры, которые 2 года друг другу подлизывали, вдруг повздорили, чувствуя возможность ухватить АПЛ в этом году.
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Вот он,лучший коуч ноября и всё у него под контролем.Морган не зря ржал,как ишак!
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феномен конечно этот мю
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Бруну грамотно слился от будущего позора на Энфилде.
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ща геи покажут как шоколад от говна отличать
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Вилла вперёд!
должны доставить Арсеналу проблем!
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не долго музыка играла, бумеранг прилетел, Хага сливают...
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Скамо6ляди, сколько очков до сито?
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Пятница: три награды месяца в АПЛ (лучший игрок, тренер и гол).
Суббота: три пропущенных от Борнмута
2 требла за 2 дня:)
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самое интересное что фанатов скама в разы больше чем голубой помойки))
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еще раз повторю - лучше видеть заряженную виллу и касл(петухов)
чем обрыганов пенсов и мю в еврозоне
Источник: http://fapl.ru/posts/104489/?c=1#c7866128
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И ведь эти далбичи через неделю вынесут колбасных без шансов.
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Это не выглядело как кризис
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Главное пенсы остались в лидерах второй части таблицы, хотя давление на них усилилось.
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След матч на Энфилде у мю ? И без этой девушки из португалии ? Эххх я ж его плачущий лицо хотел снова увидеть )))
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норм Борнмут съездил пассать на тряффорд...
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Ахах ахах ахах скам, такой скам
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что там по наградам за ноябрь? теперь это выглядит ещё смешнее
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Лучший коуч месяца
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