Клопп рассказал о подарке Салаху по поводу 200 голов за "Ливерпуль"

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о подарке, который он вручил нападающему Мохамеду Салаху после победы 1:2 над "Кристал Пэлас".

"Камбэк" "Ливерпуля" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" начался с гола Салаха на 76-й минуте, причем Мохамед отличился спустя минуту, как "Пэлас" остался вдесятером.

Этот гол стал для Салаха 150-м в Премьер-Лиге и 200-м за "Ливерпуль", и после матча Клопп наградил 31-летнего египтянина памятной футболкой.

"Довольно впечатляет, не так ли? Мы таскали эту футболку с собой две недели и, наконец, смогли вручить ее ему! Если честно, это был практически лучший момент, чтобы забить этот гол".

"Это невероятное количество для супер, супер особенного игрока. Я не знаю, сколько раз он нас спасал, забивая голы в правильные моменты. Раздевалка устроила ему довольно громкий прием, когда я вручил ему футболку с числом 200 на спине. Игроки просили меня произнести речь, но я должен был отправиться к медиа!"

"Я очень рад за него, теперь он сбросил это бремя со своих плеч. Когда у тебя 199 голов, это, наверное, ощущается по-другому, нежели 198, но теперь он может пойти на следующие 100", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1836

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Последние комментарии:




  1. lfc1962 09.12.2023 20:31 # lfc1962
    Лучший клуб планеты Земля. Так держать на ближайшие 1000 лет.

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  2. liverpyl 09.12.2023 19:25 # liverpyl
    нисщий клуб ниможет зделать нармальный подарок

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  3. noi39 09.12.2023 19:05 # noi39
    А могли бы записать,как авто и испортить праздник Мо.

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