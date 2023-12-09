Клопп рассказал о подарке Салаху по поводу 200 голов за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о подарке, который он вручил нападающему Мохамеду Салаху после победы 1:2 над "Кристал Пэлас".

"Камбэк" "Ливерпуля" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" начался с гола Салаха на 76-й минуте, причем Мохамед отличился спустя минуту, как "Пэлас" остался вдесятером.



Этот гол стал для Салаха 150-м в Премьер-Лиге и 200-м за "Ливерпуль", и после матча Клопп наградил 31-летнего египтянина памятной футболкой.



"Довольно впечатляет, не так ли? Мы таскали эту футболку с собой две недели и, наконец, смогли вручить ее ему! Если честно, это был практически лучший момент, чтобы забить этот гол".



"Это невероятное количество для супер, супер особенного игрока. Я не знаю, сколько раз он нас спасал, забивая голы в правильные моменты. Раздевалка устроила ему довольно громкий прием, когда я вручил ему футболку с числом 200 на спине. Игроки просили меня произнести речь, но я должен был отправиться к медиа!"



"Я очень рад за него, теперь он сбросил это бремя со своих плеч. Когда у тебя 199 голов, это, наверное, ощущается по-другому, нежели 198, но теперь он может пойти на следующие 100", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.