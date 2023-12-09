Фердинанд ответил Антони

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ответил вингеру "красных дьяволов" Антони, который возмутился критикой легенд клуба в свой адрес.

На текущей неделе Антони обвинил легенд "Юнайтед" в несправедливой критике, намекнув, что бывшие игроки не до конца понимают, под каким давлением он находится.



Такого рода слова совершенно не впечатлили Фердинанда, который приводит в пример экс-вингера "Юнайтед" Райана Гиггза.



"Слушайте, Гиггзи освистывали временами. Райана Гиггза! И теперь я вижу, как люди вроде Антони вопрошают, где поддержка, и говорят, что другие игроки не испытывают того же давления. Я пока не видел, чтобы его освистывали на "Олд Траффорд".



"Райана Гиггза освистывали каждую неделю на протяжении значительного периода времени. Внезапно! И эти люди еще жалуются на давление. Сейчас другие времена и другая обстановка, но смысл тот же. Вопрос в том, как ты справляешься с давлением", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.