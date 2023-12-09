"Ливерпуль" вырвал победу против "Пэлас" и возглавил Премьер-Лигу

Только получив численное преимущество в концовке матча, "Ливерпуль" сумел переломить игру и вырвать победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас", благодаря чему вышел на первое место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "орлов" вернулись Натаниэль Клайн и Уилл Хьюз, заменив Тайрика Митчелла и Майкла Олисе.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп внес пять изменений в стартовый состав своей команды относительно победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в среду, оказав доверие выздоровевшему Аилссону, Джареллу Куансе, Костасу Цимикасу, Райану Гравенберу и Дарвину Нуньесу.



Матч начался в невысоком темпе. Время шло, а команды все так же играли без ворот. Гости заметно больше владели мячом, но без продвижения.



Унылое течение матча было нарушено на 28-й минуте. Джордан Айю прострелил с правого фланга к воротам, и Одсон Эдуар пробивал в упор, однако Алиссон отразил его удар. Мяч отскочил в штангу, после чего окончательно стал добычей голкипера "Ливерпуля".



На 29-й минуте Виргил Ван Дейк нарушил правила в своей штрафной на Эдуаре, и рефери Энди Мэдли назначил пенальти. Однако после вмшательства VAR решение об 11-метровом было отменено из-за фола Хьюза на Ватару Эндо чуть ранее.



В остатке тайма "красные" отметились парой заблокированных ударов, так ни разу и не потревожив голкипера "орлов" Сэма Джонстона.



Вскоре после начала второго тайма вышедший на замену у хозяев Жан-Филипп Матета упал в чужой штрафной после столкновения с Куансой. Спустя некоторое время Мэдли вернулся к этому эпизоду благодаря VAR и назначил пенальти, который был реализовал пострадавшим — 1:0.



У "Ливерпуля" по-прежнему ничего не ладилось впереди, однако на выручку "красным" пришел Айю, который на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



И уже спустя минуту гости реализовали численное преимущество, впервые за матч пробив в створ. Кертис Джонс успел отбросить мяч внутри штрафной на Мохамеда Салаха, а тот нанес удар с рикошетом — 1:1.



"Ливерпуль" только воодушевился и принялся искать победу. И на первой компенсированной минуте гости добились своего. Это Харви Эллиотт классно пробил с дистанции в ближний угол ворот — 1:2.



"Красные" все еще могли упустить победу, но на исходе компенсированного времени Алиссон выручил свою команду, отразив удар Йоакима Андерсена головой с близкого расстояния.



"Ливерпуль" был на удивление беззуб в этом матче. У "Пэлас" были все шансы добыть очки, однако удаление Айю помогло "красным" переломить игру и одержать важную победу.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче