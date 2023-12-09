"Ливерпуль" вырвал победу против "Пэлас" и возглавил Премьер-Лигу
Только получив численное преимущество в концовке матча, "Ливерпуль" сумел переломить игру и вырвать победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас", благодаря чему вышел на первое место в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "орлов" вернулись Натаниэль Клайн и Уилл Хьюз, заменив Тайрика Митчелла и Майкла Олисе.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп внес пять изменений в стартовый состав своей команды относительно победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в среду, оказав доверие выздоровевшему Аилссону, Джареллу Куансе, Костасу Цимикасу, Райану Гравенберу и Дарвину Нуньесу.
Матч начался в невысоком темпе. Время шло, а команды все так же играли без ворот. Гости заметно больше владели мячом, но без продвижения.
Унылое течение матча было нарушено на 28-й минуте. Джордан Айю прострелил с правого фланга к воротам, и Одсон Эдуар пробивал в упор, однако Алиссон отразил его удар. Мяч отскочил в штангу, после чего окончательно стал добычей голкипера "Ливерпуля".
На 29-й минуте Виргил Ван Дейк нарушил правила в своей штрафной на Эдуаре, и рефери Энди Мэдли назначил пенальти. Однако после вмшательства VAR решение об 11-метровом было отменено из-за фола Хьюза на Ватару Эндо чуть ранее.
В остатке тайма "красные" отметились парой заблокированных ударов, так ни разу и не потревожив голкипера "орлов" Сэма Джонстона.
Вскоре после начала второго тайма вышедший на замену у хозяев Жан-Филипп Матета упал в чужой штрафной после столкновения с Куансой. Спустя некоторое время Мэдли вернулся к этому эпизоду благодаря VAR и назначил пенальти, который был реализовал пострадавшим — 1:0.
У "Ливерпуля" по-прежнему ничего не ладилось впереди, однако на выручку "красным" пришел Айю, который на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
И уже спустя минуту гости реализовали численное преимущество, впервые за матч пробив в створ. Кертис Джонс успел отбросить мяч внутри штрафной на Мохамеда Салаха, а тот нанес удар с рикошетом — 1:1.
"Ливерпуль" только воодушевился и принялся искать победу. И на первой компенсированной минуте гости добились своего. Это Харви Эллиотт классно пробил с дистанции в ближний угол ворот — 1:2.
"Красные" все еще могли упустить победу, но на исходе компенсированного времени Алиссон выручил свою команду, отразив удар Йоакима Андерсена головой с близкого расстояния.
"Ливерпуль" был на удивление беззуб в этом матче. У "Пэлас" были все шансы добыть очки, однако удаление Айю помогло "красным" переломить игру и одержать важную победу.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
09.12.2023 17:35
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Последние комментарии:
Петербург не перестает удивлять. В центре города произошла самая странная смерть года: девушка просто так легла на дороге, раздвинула ноги и начала дрочить... В итоге ее насмерть переехала машина.
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Глядя на скум, начинаешь понимать, что Ливерпуль не так уж вяло выглядел весь матч.
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Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
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Кацапи - нелюди! Побачив кацапа - їбаш його! Це ви6лядки диявола! Ми будемо кацапів вбивати, різати, вішати, топити, труїти, палити! Від малого до старого! Це біосміття не повине жити! Убиваем рюZге скот радостно, с удовольствием и с наслаждением! Рашанацисти будуть горіти в пеклі! Амінь!
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Не понимаю когда Михуй делает такие заголовки.
ВОЗГЛАВИЛ ТАБЛИЦУ, когда блять тур еще не завершен.
Вот если бы Арс потерял очки, тогда да.
Далбаеб питерский
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Слово цыгана. Куколд на Юлиане.
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Слова пиздюка, чиркаш на трусах
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Слово кринжа. Говно на асфальте.
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чо там опять отскочила колбаса с нулевой игрой? отскакивают баще мю сафа, но ничего, время по местам всё расставит.
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Просто скум
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МАНЮ ((((((
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Борнмут идёт за 10-ым местом Челси.
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Скорее бы трахнуть ггэшек
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Поздравьте, а короче в Январе в ЦАР лечу, короче. Мы с пацанами стартап открыть решили: покупаем там 10-12 негритят, привозим в РФ, растим из них футболистов, а потом продаем в МЮ по 20 лямов за штуку.
А вы и дальше пребывайте свою жизнь, скорлупа!
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Скок не пердите чемпик скорее всего возьмёт Сити
У колбасы ресурса не хватит пока что
Ггэшки это лошки
Точно в пролёте будут
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Да у Ггэшек так очко порвалось ору)) ну не удивительно после обсера в прошлом сезоне и кукареканье весь сезон что всё мы чемпионы ору
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теперь ещё Эмери обязан показать пуделю как играть
и нормик
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едрить гунерасты порвались
даже сильнее пенсов
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валидол, валидол
фа заебали ставить колбасу в ранние слоты
это пидоры вредители
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Пздц говновый матч до 75 минуты был, просто типичный ватакат копченных игроков, которых пытаются топить ставя в самые ранние слоты слоты.
Глобально есть 2 момента:
1. Игроки в откровенно херовой форме. Напы проседают конкретно. Диаз конч какую игру подряд, хз поч его не ставят на скамью. Такое же дно на нюне, который стабильно херит свои полумоменты. Мосала имеет талант забивать всегда, даже когда нихера не клеется.
Полузащита такая же копченная. Собо не вытягивает такое огромное кол-во матчей в старте. Эндо рано играть такие тяжелые выезды. Грав растворился сегодня. Защи +- были норм. Эллиот и Алисса момы. Первый заслужил сыграть в старте следующую игру вместо Грава. Второй просто является символом постоянных опасений наших задниц. 2 гола отвел бетонных.
2. Моменет радостный - охуенная воля к победе. Очень важно уметь тащить такие гавновые матчи, где мало что получается. Это чемпионский стиль, но о обсуждать это в разрезе чемпионской гонки рано по крайней мере до весны.
Кп играл в свой ебанный автобус с мелкими провокациями и симуляциями. Благо таких конченных британских команд в лиге минимум.
Судья судил збс. И отменил первую пенку по делу, и назначил вторую по делу (хоть и тайминг был длинным), так и карты давал четко там где надо.
ЮНВА! Едем дальше. 3 очка в таком дерьме взять, когда было минимум времени на восстановление это великолепно.
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