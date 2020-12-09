Тен Хаг доволен прогрессом Гарначо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего вингера Алехандро Гарначо за прогресс в последние недели.

Гарначо демонстрировал нестабильную игру в начале этого сезона, однако в последние недели 19-летний аргентинец заметно прибавил.



Гарначо выходил в стартовом составе на каждый из восьми последних матчей "Юнайтед" во всех соревнованиях, и Тен Хаг ждет от своего юниора большего.



"У него были некоторые проблемы (с отношением к делу), но молодые игроки должны научиться образу жизни профессионального футболиста".



"На старте сезона наша позиция была такова, что мы хотим привлекать его к матчам и дать ему время, чтобы он стал делать то, что делает в данный момент".



"Он обладает большим потенциалом и способен значительно прибавить, но мы довольны его игрой и его вкладом. База, фундамент всегда имеет определяющее значение, но сейчас он совершает ключевые действия в атаке: ассистирует, угрожает воротам, забивает. Конечно, это очень важно для атакующего игрока", — цитирует Тен Хага Sky Sports.