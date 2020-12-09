Почеттино видит у Колуилла потенциал стать капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его защитник Леви Колуиллом обладает "профилем капитана".

Именно 20-летний Колуилл вывел "Челси" с капитанской повязкой на проигранный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" посреди недели (2:1).



Почеттино отнюдь не думает, что подверг юниора чрезмерному давлению. Маурисио убежден, что его подопечный обладает задатками лидера.



"Нет, это не чересчур для него. Так думают только те люди, которые не знают Леви. Леви может справиться с этим благодаря своим личным качествам и характеру".



"Он любит клуб, он является продуктом академии, и за четыре-пять месяцев здесь он заслужил уважение каждого. Он обладает профилем капитана".



"Мы строим кое-что на сегодня, а также на будущее. И он является потенциально игроком огромной важности для будущего клуба".



"Я принял это решение, чтобы наделить его ответственностью и дать шанс научиться новому. Нести ответственность за команду — огромное испытание для него. Если мы хотим, чтобы молодые парни стали мужчинами и отличными игроками, мы должны доверять им. Я доверяю ему из-за его личных качеств и характера".



"Даже если он не наденет снова повязку в этом сезоне, потому что мы обладаем Рисом (Джеймсом), Беном Чилуэллом и Конором Галлахером, у него есть этот профиль. Насколько я это вижу, он будет будущим этого клуба", — цитирует Почеттино The Athletic.